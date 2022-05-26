Yargı 34. bölüm 2. fragmanı: Ceylin birini acımadan öldürdü, Eren Komiser'in gözü yaşlı!

Kanal D'nin reyting rekortmeni Yargı dizisinin 34. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Sezon finali fragmanında; Ceylin, birini öldürmekten sorgulanırken Eren Komiser'in hüzünlü yüz ifadesi dikkati çekti.

Yönetmen koltuğunda Ali Bilgin'in oturduğu, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Kanal D'nin fenomen dizisi Yargı, pazar akşamları reytinglerde rakiplerine göz açtırmıyor.

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Aslan gibi isimlerin yer aldığı Ay Yapım imzalı Yargı dizisi, heyecan dolu bölümleriyle sosyal medyaya da damgasını vuruyor.

Aksiyon ve dram türündeki dizi, 29 Mayıs Pazar akşamı 34. ve sezon finali bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Dizinin merakla beklenen 34. bölümünden çarpıcı bir fragman daha yayınlandı. Sezon finali fragmanında; Ceylin'in Ilgaz'ın hoşuna gitmeyen bir plan yaptığı görüldü.

''Aydınlığa karanlıktan geçilmeden ulaşılmıyor sayın Savcım.'' diyen Ceylin, Cüneyt ile işbirliği yaparak gizlice Yekta'nın odasına girdi.

Ceylin, ilginç bir şey bulduğunu söylediği sırada Yekta, bir güvenlik görevlisiyle birlikte odasına geldi ve gördükleri karşısında şoke oldu.

Öte yandan cinayet delillerinin arandığı görülürken Ceylin, birini öldürmekten sorguya alındı. Eren Komiser'in hüzünlü yüz ifadesi ise izleyiciler tarafından Ilgaz, Çınar ya da Metin Amir'in öldüğü şeklinde yorumlandı.

Peki Ceylin kimi öldürdü ya da kimin suçunu üstlendi? Yekta Cüneyt'i öldürmüş olabilir mi? İşte Yargı 34. bölüm 2. fragmanı...

Yargı 34. Bölüm 2. Fragman İzle