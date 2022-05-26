Petrol
114.07
2.65%
Euro
17.5908
0.69%
Dolar
16.361
-0.02%
Altın
974.28
-0.05%
Borsa
2451
0.00%
Bitcoin
486.885
-0.14%
BTXN Coin
13.39
2.05%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Hafif yağmur 22 C

    Yargı 34. bölüm 2. fragmanı: Ceylin birini acımadan öldürdü, Eren Komiser'in gözü yaşlı!

    Kanal D'nin reyting rekortmeni Yargı dizisinin 34. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Sezon finali fragmanında; Ceylin, birini öldürmekten sorgulanırken Eren Komiser'in hüzünlü yüz ifadesi dikkati çekti.
    • Haber Merkezi
    • 26.05.2022 - 22:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yargı 34. bölüm 2. fragmanı: Ceylin birini acımadan öldürdü, Eren Komiser'in gözü yaşlı!

    Yönetmen koltuğunda Ali Bilgin'in oturduğu, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Kanal D'nin fenomen dizisi Yargı, pazar akşamları reytinglerde rakiplerine göz açtırmıyor.

    Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Aslan gibi isimlerin yer aldığı Ay Yapım imzalı Yargı dizisi, heyecan dolu bölümleriyle sosyal medyaya da damgasını vuruyor.

    Aksiyon ve dram türündeki dizi, 29 Mayıs Pazar akşamı 34. ve sezon finali bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

    Dizinin merakla beklenen 34. bölümünden çarpıcı bir fragman daha yayınlandı. Sezon finali fragmanında; Ceylin'in Ilgaz'ın hoşuna gitmeyen bir plan yaptığı görüldü.

    ''Aydınlığa karanlıktan geçilmeden ulaşılmıyor sayın Savcım.'' diyen Ceylin, Cüneyt ile işbirliği yaparak gizlice Yekta'nın odasına girdi.

    Ceylin, ilginç bir şey bulduğunu söylediği sırada Yekta, bir güvenlik görevlisiyle birlikte odasına geldi ve gördükleri karşısında şoke oldu.

    Öte yandan cinayet delillerinin arandığı görülürken Ceylin, birini öldürmekten sorguya alındı. Eren Komiser'in hüzünlü yüz ifadesi ise izleyiciler tarafından Ilgaz, Çınar ya da Metin Amir'in öldüğü şeklinde yorumlandı.

    Peki Ceylin kimi öldürdü ya da kimin suçunu üstlendi? Yekta Cüneyt'i öldürmüş olabilir mi? İşte Yargı 34. bölüm 2. fragmanı...

    Yargı 34. Bölüm 2. Fragman İzle


    İlginizi Çekebilir

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    Türkiye Bankalar Birliği, TLREF'e geçiş takvimini duyurdu
    Ekonomi

    Türkiye Bankalar Birliği, TLREF'e geçiş takvimini duyurdu

    TFF, transfer dönemi tarihlerini duyurdu
    Futbol

    TFF, transfer dönemi tarihlerini duyurdu

    Görüş Bildir