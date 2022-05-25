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Yargı 34. bölüm fragmanı: Onlar erdi muradına, biz çıkalım kerevetine!

Yargı 34. bölüm fragmanı: Onlar erdi muradına, biz çıkalım kerevetine!

Yargı'nın yayınlanan son fragmanında; Ceylin ve Ilgaz'ın yeniden evlendiği görüldü. Herkesin mutlu olduğu düğün, Yargı'da yeni bir sayfanın başladığının kanıtı oldu.