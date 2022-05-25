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    Yargı 34. bölüm fragmanı: Onlar erdi muradına, biz çıkalım kerevetine!

    Yargı'nın yayınlanan son fragmanında; Ceylin ve Ilgaz'ın yeniden evlendiği görüldü. Herkesin mutlu olduğu düğün, Yargı'da yeni bir sayfanın başladığının kanıtı oldu.
    • 25.05.2022 - 13:03
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    Yargı 34. bölüm fragmanı: Onlar erdi muradına, biz çıkalım kerevetine!

    Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, ilk bölümü 19 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan Yargı, sezon finali vermeye hazırlanıyor.

    Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'i bir araya getiren ve başarılı bir sezon geçiren dizi, sezon finaline özel fragmanı Youtube üzerinden yayınladı.

    Yayınlanan fragmanda; Ilgaz ve Ceylin'in tatil yolun karşılaştıkları görüldü. Ceylin, Ilgaz'ı bırakmazken, büyük aşk yeniden alevlendi.

    Bu aşkı evlilikle taçlandıran ikilinin düğünü, herkesin içini ısıttı. Tüm sevdiklerinin katıldığı düğünde Ceylin, Ilgaz'a boşanma uyarısı yaptı. İşte Yargı 34. bölüm fragmanı

    Yargı 34. bölüm fragmanı İZLE

    Yargı 34. bölüm fragmanı: Onlar erdi muradına, biz çıkalım kerevetine! #1


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