Yargı 35. bölüm fragman: Ilgaz’ın bulduğu ceset kime ait çıkacak?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinin 35. bölüm fragmanı yayınlandı. Yargı'nın 2. sezon fragmanı yeni bir cinayeti gözler önüne seriyor.

Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, ilk bölümü 19 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan Yargı, reyting rekorları kırdı.

Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'i bir araya getiren dizi, ilk başlarda sosyal medya üzerinden popüler oldu.

Pınar Deniz'in avukat Ceylin'e Kaan Urgancıoğlu'nun ise Ilgaz'a hayat verdiği dizi, zamanla reytinglerde zirveye oturdu.

Kanal D’nin sevilen dizisi Yargı, 29 Mayıs Pazar günü sezon finali yapmıştı.

Sezon finalinde pek çok soru işaretlerini izleyicilerin kafasında bırakan dizi, 18 Eylül Pazar günü sevenleriyle buluşacak.

Yargı 35. bölüm 2. fragman yayınlandı!

Dizinin heyecanla beklenen 2. sezonundan ilk fragman da izleyiciyle buluştu.

Geçtiğimiz gün dizinin ilk tanıtımında Eren’e Ilgaz’ı kendisinin öldürmediğini, başkasını öldürdüğünü itiraf eden bir Ceylin görmüştük.

1. Sezonun ilk bölümünde olduğu gibi yine bir cinayet vakasını çözmeye çalışan Eren, Pars ve Ilgaz üçlüsü, bir kuyunun dibinde ikisi kadın dört kişinin cesedini buluyor.

Ilgaz bu cesetleri görünce kim olduklarını anlıyor…

İşte, Yargı'nın 2. sezon ilk fragmanı...

Yargı 35. Bölüm Fragman