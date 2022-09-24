Petrol
86.65
-4.21%
Euro
17.8436
-1.10%
Dolar
18.414
0.52%
Altın
973.28
-1.08%
Borsa
3282
-0.41%
Bitcoin
353.314
0.54%
BTXN Coin
8.15
1.11%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Yargı 36. bölüm 2. fragmanı! Kime gizli operasyon yapılacak?

    Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı 36. bölümü ile yarın ekranlara gelecek.İşte merakla beklenen yeni bölüm fragmanı..
    • 24.09.2022 - 14:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yargı 36. bölüm 2. fragmanı! Kime gizli operasyon yapılacak?

    Yönetmenliğini Ali Bilgin'in yaptığı ve senaryosunu Sema Ergenekon'un ele aldığı Ay Yapım imzalı Yargı dizisi ikinci sezonu ile ekranlara geliyor.

    Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in birlikte paylaştığı dizi  izleyiciyi ekran başına kitliyor.

    Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi her pazar izleyiciyle buluşuyor.Bu hafta 36. bölümü ile ekrana gelecek dizinin yeni bölümünde olacaklar merak uyandırdı.İşte merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı..

    Yargı 36. bölüm 2. fragmanı VİDEO


    Kayseri'de Osmanlı eseri tarihi çeşmeye büyük zarar
    Yaşam

    Kayseri'de Osmanlı eseri tarihi çeşmeye büyük zarar

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!
    Advertorial

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!

    ABD olağan dışı ekonomik aksaklıklar yaşıyor
    Ekonomi

    ABD olağan dışı ekonomik aksaklıklar yaşıyor

    Görüş Bildir