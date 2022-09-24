Yargı 36. bölüm 2. fragmanı! Kime gizli operasyon yapılacak?

Yargı 36. bölüm 2. fragmanı! Kime gizli operasyon yapılacak?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı 36. bölümü ile yarın ekranlara gelecek.İşte merakla beklenen yeni bölüm fragmanı..

Yönetmenliğini Ali Bilgin'in yaptığı ve senaryosunu Sema Ergenekon'un ele aldığı Ay Yapım imzalı Yargı dizisi ikinci sezonu ile ekranlara geliyor.

Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in birlikte paylaştığı dizi izleyiciyi ekran başına kitliyor.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi her pazar izleyiciyle buluşuyor.Bu hafta 36. bölümü ile ekrana gelecek dizinin yeni bölümünde olacaklar merak uyandırdı.İşte merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı..

Yargı 36. bölüm 2. fragmanı VİDEO