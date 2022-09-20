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    Yargı 36. bölüm fragmanı: Ceylin'in saf dışı kaldığı gizli operasyon kime?

    Yargı'nın yayınlanan yeni fragmanı nefes kesti. Ilgaz, Ceylin'i dahil etmediği bir operasyon planladı ve fitili ateşledi.
    • 20.09.2022 - 14:48
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 14:50
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    Yargı 36. bölüm fragmanı: Ceylin'in saf dışı kaldığı gizli operasyon kime?

    Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı ve ilk bölümü 19 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan Yargı ikinci sezonu ile başladı.

    Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrolde olduğu dizi, yeni sezonu ile yine reytinglerin zirvesine yerleşti.

    Hem reyting hem de sosyal medyada birinci gelen dizinin yayınlanan son fragmanı ise nefes kesti.

    Fragmanda; Ilgaz'ın Ceylin'den gizli operasyon planları yaptığı görüldü. Eren ile birlikte ortak olan Ilgaz, fitili ateşledi.

    Ancak Ilgaz'ın bu operasyonu kime yaptığı henüz bilinmiyor. Ceylin'in adının geçtiği not ile kafası karışan Ilgaz,"Neden Ceylin?" diyerek Eren'in odasına geldi.

    Eren sorular karşısında cevapsız kalırken, operasyon sonrası Ilgaz'a ne olacağı ise merak konusu....

    Bunun arkasından Yekta eve geri dönerken, bunu duyan Ceylin ise delirdi.Laçin'in evine gelen Ceylin, Yekta'yı banyoda yakaladı. İşte Yargı 36. bölüm fragmanı....

    Yargı 36. bölüm fragmanı İZLE

    Yargı 36. bölüm fragmanı: Ceylin in saf dışı kaldığı gizli operasyon kime? #1


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