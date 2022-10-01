Yargı 37. böllüm 2. fragmanı: Ilgaz ve Ceylin arasında sıcak dakikalar

Yargı'nın son yayınlanan fragmanında; kuralları çiğneyen Ceylin'e sinirlenen Ilgaz'ın sstresi iyice artarken, yaşanan sıcak dakikalar ise kavgaları unutturacak gibi duruyor...

Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, ilk bölümü 19 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan Yargı'nın 27. bölüm fragmanı görücüye çıktı.

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünde yer aldığı dizinin son fragmanı, yine sosyal medyaya damga vurdu.

Yayınlanan son fragmanda; Ceylin'in otele tek başına gitmesinden dolayı korkan Ilgaz'ın sinirleri iyice gerildi.

Kuralları çiğnediği için Ceyline'e sinirlenen Ilgaz, yalnız başına kalmayı tercih etti.Ancak onu özleyen ve gözyaşlarına boğulan Ceylin ise yanına giderek gönlümü almaya çalıştı.

Pars ve Yekta arasında çıkan kavgayı ayırmak için araya giren Ceylin, lakabının "topkulu fırtına" olduğunu öğrenince eski keyfine geri döndü. İşte Yargı 37. bölüm 2. fragmanı...

Yargı 37. böllüm 2. fragmanı İZLE