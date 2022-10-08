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- Yargı 38. bölüm 2. fragman! Ceylin’i kim kaçırdı?
Yargı 38. bölüm 2. fragman! Ceylin’i kim kaçırdı?
- 08.10.2022 - 11:50
Yapımcılığını Kerem Çatay’ın üstlendiği Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden Yargı’da heyecan devam ediyor.
Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Şükran Ovalı, Uğur Polat, Hüseyin Avni Danyal gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin son bölümü olay yaratmıştı.
Öldürülerek kuyuya atılan kişinin ölümüne dair bütün gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkarken, tek tanığın kaçırılması herkesi şaşkına çevirmişti.
Dizinin son bölümünde yaşananlar ekranlara damga vururken, yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merakla bekleniyordu.
Yargı dizisinin 38 bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Peki yeni bölümde Ceylin’i kim kaçırdı? Oynat bakalım…
Yargı’nın yeni bölümünde neler olacak?
Ceylin, arabada Ilgaz’a sorduğu soru karşısında Ilgaz’ın verdiği cevapla duygu dolu anlar yaşanıyor. Diğer yandan Ceylin’in arabaya bineceği esnada, arkadan gelen kişinin Ceylin’i bayıltıp yerde sürüklemesi akıllarda soru işareti bıraktı. Merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00’da Kanal D’de!