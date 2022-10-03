Yargı 38. bölüm fragmanı: Ceylin'i kim bayılttı?

Yargı'nın yayınlanan son fragmanında; Pars'ın bir işler karıştırdığı iyice ayyuka çıkarken, Ceylin ise otoparkta bayıltıldı ve kaçırıldı.

Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, ilk bölümü 19 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan Yargı, ikinci sezonu ile Kanal D ekranlarında devam ediyor.

Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'i buluşturan Yargı, aksiyon dolu bölümlerle nefes kesmeye başladı.

Pınar Deniz'in Ceylin'e Kaan Urgancıoğlu'nun Ilgaz'a hayat verdiği dizi, son fragmanı ile sosyal medyada gündem oldu.

Son yayınlanan fragmanda; Derya'nın Pars için endişelendiği ve Ilgaz ile Eren'e dert yandığı görüldü. Onlardan yardım isteyen Derya, Pars'ın katili bulmak için kararlı olduğunu söyledi.

Pars ve Ceylin arasındaki gizli anlaşmayı bilmeyen Ilgaz, şüphelendirici tavırların arkasından gitmeye başladı.

Tek başına işler yapma noktasında kararlı olan Ceylin ise otoparkta bayıltıldı ve kaçırıldı.

Peki, Ceylin'i kim, neden kaçırdı? Yargı yeni bölümüyle 9 Ekim Pazar günü Kanal D ekranlarında! İşte Yargı 38. bölüm fragmanı...

Yargı 38. bölüm fragmanı İZLE