Yargı 39. bölüm fragmanı: Ilgaz Ceylin’i bulacak mı?

Yargı 39. bölüm fragmanı: Ilgaz Ceylin’i bulacak mı?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı’nın 39. Bölüm fragmanı yayınlandı. Ceylin’in kaçırılması ortalığı ayağı kaldırdı. Ilgaz Ceylin’i bulabilecek mi? İşte detaylar…

Yapımcılığını Kerem Çatay’ın üstlendiği Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden Yargı’da heyecan devam ediyor.

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Şükran Ovalı, Uğur Polat, Hüseyin Avni Danyal gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin son bölümü olay yaratmıştı.

Son bölümde Ceylin’in kaçırılması ekranlara damga vururken, heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Peki geçtiğimiz bölüm kaçırılan Ceylin nerede tutuluyor? Ilgaz onu bulabilecek mi? İşte Yargı’nın 39. bölüm fragmanı…

Yeni bölümde neler olacak?

Ilgaz, Ceylin’in ortalıkta olmadığını görür ve kaçırıldığının farkına varır. Aylin de Ceylin’in yerini bilmediğini söyleyince Ilgaz’ın korktuğu başına gelir. Ceylin ise katilin elinden kurtulmanın yollarını aramaktadır.