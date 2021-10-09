Yargı 4. bölüm 2. fragmanı: Çınar, Ceylin'e İnci ile ilgili çok önemli bir bilgi veriyor!

Yargı 4. bölüm 2. fragmanı: Çınar, Ceylin'e İnci ile ilgili çok önemli bir bilgi veriyor!

Kanal D'nin iddialı dizisi Yargı'nın 4. bölüm 2. fragmanı izleyicisiyle buluştu. Fragmanda Çınar'ın, Ceylin'e kardeşi İnci ile ilgili söyledikleri merak uyandırıyor. İşte Yargı 4. bölüm 2. fragmanı...

Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu ise Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Kanal D'nin Ay Yapım imzalı dizisi Yargı, sezona bomba gibi bir giriş yaptı.

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz ve Hüseyin Avni Danyal gibi birçok başarılı ismi buluşturan aksiyon ve dram türündeki Yargı dizisi, reytinglerde zirveye yerleşmeyi başardı.

Bir cinayet vakası nedeniyle yolları kesişen bir avukat ile bir savcının hikayesini anlatan dizinin 10 Ekim Pazar günü ekrana gelecek olan 4. bölümünden 2. fragman izleyicisiyle buluştu.

Yargı dizisinin 4. bölümünde, ailelerin içindeki gizler ortaya çıktıkça ipin ucu görünmeye başlıyor.

Ceylin, doğru adımlar atarak Çınar'a ulaşmayı başarır. Onun sakladığı şeyi ortaya çıkartmak için kendince yöntemleri deneyen Ceylin, sonunda bu çabasının meyvelerini toplamaya başlar.

Çınar, İnci'nin hocasının evinden çıktıktan sonra ne yaptığını bildiğini söyleyince Ceylin çok umutlanır. İşte Yargı 4. bölüm 2. fragmanı...

Yargı 4. Bölüm 2. Fragmanı İZLE

YARGI 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ceylin'in bulduğu İnci ve Metin'in yan yana çekilmiş fotoğrafı, Ilgaz'la ikisinin arasındaki hassas dengeyi yeniden zorlar. Ilgaz babasının kendisine söylediği yalanın yarattığı şokla baş etmeye çalışırken Ceylin, İnci'nin katilini bulabilmek için kendisinin yanı sıra Ilgaz ve Eren'in de sınırlarını zorlar. Bu durum Pars'ın da yavaş yavaş dikkatini çekmektedir.

Pars hem kardeşi Neva'nın intikamını almak hem de içten içe Ilgaz'ın hata yapmasını istediği için Çınar'ı tutuklu yargılatmaya kararlıdır.

Ceylin ise, Çınar'ı savunduğunu ailesinden gizlemek zorundadır. Ilgaz ve Ceylin bir yandan gerçek katili bulmaya çalışırlarken, bir yandan da Çınar'ın tutuksuz yargılanması için çabalarlar. Ancak, Pars ve Zafer yüzünden ikisi de oldukça sıkışmış durumdadır.

Cinayetin ve İnci'nin herkesten gizlediği hayatının üzerindeki perde aralandıkça Ceylin de Ilgaz da kendilerini hiç beklemedikleri dönemeçlerde savrulurken bulacak, ikisi de ailelerinin tahmin edemedikleri sırları olduğunu git gide daha da sarsan acı tecrübelerle öğrenmek zorunda kalacaklardır.