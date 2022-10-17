Yargı 40. bölüm fragmanı: Katil ve Ceylin artık yan yana...

Yargı'nın yayınlanan fragmanında; Ceylin ile ilgili iz bulan Ilgaz, köşke baskın yaptı. Peki, Ilgaz köşkte Ceylin'i bulabilecek mi?

Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı ve ilk bölümü 19 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan Yargı, yeni bölümleriyle devam ediyor.

Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in buluştuğu dizi, özellikle dün yayınlanan bölümü ile nefes kesti.

Hem reytinglerde hem de sosyal medya üzerinden iyi bir oran elde eden dizide katilin kim olduğu ortaya çıktı.

Adliye muhabiri yapan Burak'ın katil olduğunuı öğrenen Ceylin şoka girdi ve gözyaşlarına boğuldu.

Ilgaz ise Ceylin'i ararken Burak'a ulaştı ve onun hakkında şaşıracağı bilgiler duymaya başladı.

Bunun üzerine harekete geçen Ilgaz, son yayınlanan fragmanda köşke baskın düzenledi.

Peki, Ilgaz köşkte Ceylin'i bulabilecek mi? İşte yargı 40. bölüm fragmanı....

Yargı 40. bölüm fragmanı İZLE