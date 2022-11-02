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Yargı 42. bölüm fragmanı: Eren Komiser'in ölüm haberi..

Yargı 42. bölüm fragmanı: Eren Komiser'in ölüm haberi..

Yargı'nın yayınlanan son fragmanında; Eren Komiser'in hastanede olduğu ve durumunun kritik olduğu görüldü. Ilgaz ve Ceylin ise doktorun yanlarına gelmesinin ardından gözyaşlarına boğuldu.