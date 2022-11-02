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    Yargı 42. bölüm fragmanı: Eren Komiser'in ölüm haberi..

    Yargı'nın yayınlanan son fragmanında; Eren Komiser'in hastanede olduğu ve durumunun kritik olduğu görüldü. Ilgaz ve Ceylin ise doktorun yanlarına gelmesinin ardından gözyaşlarına boğuldu.
    • 02.11.2022 - 13:06
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    Yargı 42. bölüm fragmanı: Eren Komiser'in ölüm haberi..

    Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı ve ilk bölümü 19 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan Yargı'dan yeni fragman geldi.

    Yayınlanan son fragmanda; Ilgaz'ın ortadan kaybolduğu ve Ceylin'in ona çok zor ulaştığı görüldü.

    Ceylin, Ilgaz'a nerede olduğunun hesabını sorarken, Ilgaz ise Eren Komiser'in vurulduğunu söyledi.

    Ceylin hastaneye giderken, Yekta soluğu Pars'ın yanında aldı. Ilgaz hakkında Pars'ı doldurmaya çalışan Yekta, kovuldu.

    Hastaneye gelen Ceylin gözyaşlarına boğulurken, Eren Komiser'in durumunun kritik olduğu söylendi.

    İşte Yargı 42. bölüm fragmanı...

    Yargı 42. bölüm fragmanı İZLE

    Yargı 42. bölüm fragmanı: Eren Komiser in ölüm haberi.. #1


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