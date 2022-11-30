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    Yargı 46. bölüm fragmanı yayınlandı! Serdar'ı kim öldürdü?

    Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı’nın 46. bölüm fragmanı yayınlandı. Bütün gerçekler ortaya çıkıyor. Serdar’ı kim öldürdü? İşte detaylar…
    • 30.11.2022 - 11:37
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    Yargı 46. bölüm fragmanı yayınlandı! Serdar'ı kim öldürdü?

    Yapımcılığını Kerem Çatay’ın üstlendiği Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden Yargı’da heyecan devam ediyor.

    Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Şükran Ovalı, Uğur Polat, Hüseyin Avni Danyal gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin son bölümü olay yaratmıştı.

    Son bölümde Ceylin ailesinin yalanlarını gün yüzüne çıkarırken Ilgaz ise Tuğçe'nin, Parla'nın, Çınar'ın ve Merve'nin Serdar cinayetiyle alakasını çözmeye çalışıyordu.

    Yeni bölümde neler yaşanacak?

    Serdar’ın ölümü, Ilgaz ve Ceylin’de şüphe uyandırıyor. Olayın detaylarını araştıran Ceylin ve Ilgaz, şok gerçekle karşı karşıya kalıyor. Her şeyi öğrenen Ilgaz, mesleği bırakma raddesine geliyor.

    Yargı’nın heyecanla beklenen 46. Bölümü 4 Aralık 2022 Pazar akşamı saat 20:45’de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

    Yargı 46. bölüm fragmanı İZLE

    Yargı 46. bölüm fragmanı yayınlandı! Serdar ı kim öldürdü? #1


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