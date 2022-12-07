Yargı 47. bölüm fragmanı yayınlandı! Ceylin büyük sırrı anlatacak mı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde Serdar cinayetine dair gerçekler ortaya çıkıyor. Ceylan'ın bu durum karşısında ne yapacağı merak konusu oldu. İşte 47. bölüm fragmanı...

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı dizisinin yapımcılığını Kerem Çatay üstleniyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin oturuyor.

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Şükran Ovalı, Uğur Polat, Hüseyin Avni Danyal gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin son bölümü heyecan yaratmıştı.

Son bölümde Ceylin ailesinin yalanlarını gün yüzüne çıkarırken Ilgaz ise Tuğçe'nin, Parla'nın, Çınar'ın ve Merve'nin Serdar cinayetiyle alakasını çözmeye çalışıyordu.

Yeni bölümde neler yaşanacak?

Parla, Serdar itirafından sonra Ceylin'in omuzlarına büyük bir yük yükledi. Ceylin, bu yükün ağırlığında ezilmeye devam ediyor. Serdar'ın ölümüne neden olan Parla yerine, masum olarak gördüğü Merdan hapse gidecek.

Ceylin, bu durumu Ilgaz'a anlatıp, anlatmama kararını vermekte de zorluk çekiyor. Ilgaz ise, Ceylin'in nasıl bir yükün altında olduğunu bilmeden dedesi Merdan'ın cezasını çekmesi gerektiğini savunuyor.

Peki Ceylin gerçekleri açıklayacak mı? Merdan'ın hapse girmesine göz mü yumacak? İşte yeni bölüm fragmanı...