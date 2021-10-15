Yargı 5. bölüm 2. fragmanı: Vedası yapılmayan ilişkiler yarım kalır

Yargı'nın 5. bölüm 2. fragmanı izleyici ile buluşurken, Ilgaz ve Ceylin'in yüzleştiği görüldü. Çınar bıçaklanırken, Ilgaz'ın Ceylin'i suçlaması dikkati çekti.

Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu ise Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Kanal D'nin Ay Yapım imzalı dizisi Yargı, seyirci tarafından çok sevildi.

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz ve Hüseyin Avni Danyal'ın yer aldığı dizi, konusu ile dikkati çekti.

4 bölüm boyunca sosyal medyada konuşulan dizinin 5. bölüm 2. fragmanı YouTube üzerinden yayınlandı.

Yayınlanan yeni fragmanda; Ilgaz ile konuşan Ceylin, "Ailem kapıyı yüzüme kapattı. Hem sen söylemedin, oyunu sen oynamadın.

Tamam mı? Yine yalancı olan benim dürüst olan sensin." dedi.

Çınar bir kavga sırasında bıçaklanırken, Ilgaz, "Sen eğer intikamının derdine düşmeseydin, Çınar şimdi yanımızda olurdu" diyerek Ceylin'i suçladı. İşte Yargı 5. bölüm 2. fragmanı...

Yargı 5. bölüm 2. fragmanı İZLE

YARGI 5. BÖLÜMDE NE OLACAK?

Yargı'nın 5. bölümünde, Ilgaz ve Ceylin katilin kimliğini bulabilmek için bir plan yapıyor! Herkes kaos içindeyken Ilgaz ve Ceylin'in aklına bir plan gelir. T

uzak ile katilin kimliğini öğrenebileceklerdir. Ceylin gördüklerine inanamaz.

Katil kim çıkacak? Yargı yeni bölümüyle Pazar 20.00'da Kanal D'de!