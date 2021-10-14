Yargı 5. bölüm fragmanı: Katil o evden biri!

Yargı 5. bölüm fragmanı: Katil o evden biri!

Kanal D'nin yeni dizisi Yargı'nın 5. bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Fragmanda Ilgaz'ın ''Katil o evden biri ama hangisi?'' sözleri heyecanı katbekat artırdı. İşte Yargı 5. bölüm fragmanı...

Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu ise Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Kanal D'nin Ay Yapım imzalı yeni dizisi Yargı, ekranlarda fırtınalar estiriyor.

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz ve Hüseyin Avni Danyal gibi birçok başarılı ismi buluşturan aksiyon ve dram türündeki Yargı dizisi, reytinglerde zirveye oynuyor.

Bir cinayet vakası nedeniyle yolları kesişen bir avukat ile bir savcının hikayesini anlatan dizinin 17 Ekim Pazar günü ekrana gelecek olan 5. bölüm fragmanı yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda Ilgaz'ın, ''Sonuç olarak katil o evden biri ama hangisi? Aradığımız kişi o Ceylin.'' sözleri dikkati çekerken Ilgaz ve Ceylin, katilin kimliğini bulabilmek için bir plan yapıyor.

Ceylin ise gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor. Peki katil kim çıkacak? İşte Yargı 5. bölüm fragmanı...

Yargı 5. Bölüm Fragmanı İZLE

YARGI 5. BÖLÜMDE NE OLACAK?

Yargı'nın 5. bölümünde, Ilgaz ve Ceylin katilin kimliğini bulabilmek için bir plan yapıyor!

Herkes kaos içindeyken Ilgaz ve Ceylin'in aklına bir plan gelir. Tuzak ile katilin kimliğini öğrenebileceklerdir. Ceylin gördüklerine inanamaz. Katil kim çıkacak?

Yargı yeni bölümüyle Pazar 20.00'da Kanal D'de!