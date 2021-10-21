Yargı 6. bölüm 2. fragmanı: Kan doldu içim, ateş gibi yanıyorum!

Yargı'nın yayınlanan yeni fragmanında; katili öğrenen Ceylin ve Ilgaz'ın konuşmaları dikkati çekti. Ceylin, "Kardeşimi öldürüp, gözümün içine bakmış. Tabutunu taşıdı adam, mezarına toprak attı" dedi.

Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu ise Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Kanal D'nin Ay Yapım imzalı dizisi Yargı, yeni bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor.

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz ve Hüseyin Avni Danyal'ın yer aldığı dizinin, 2. fragmanı görücüye çıktı.

Yayınlanan yeni fragmanda; Ceylin ve Ilgaz'ın katili öğrendiği görülürken Ceylin, "Kardeşimi öldürüp, gözümün içine bakmış.

Tabutunu taşıdı adam, mezarına toprak attı. Kan doldu içim resmen ateş gibi yanıyorum. Patlayacağım" sözleriyle dikkati çekti.

Ilgaz ise Ceylin'e, "Ben onun sırıtan suratını dağıtmamak için kendimi zor tutuyorum" dedi ve ona sarıldı.

Çınar katilin ortaya çıkmasının ardından serbest kalırken, Engin ve Ceylin'in karşılaşması fragmanı izleyenleri heyecanlandırdı. İşte Yargı 6. bölüm 2. fragmanı...

Yargı 6. bölüm 2. fragmanı İZLE

İNCİ'NİN ÖLÜM SAHNESİ

Dizide Engin ve İnci arasında yaşanan diyalog ve ardından gelen ölüm ise izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşattı.

Engin ve İnci arasında yaşanan diyalog herkesi şoke etti. Engin, İnci'ye sert sözler söylerken İnci ise şu ifadeleri kullandı;

"Her seferinde ezik ezik yardım ederim demedin mi sen bana? Köpek gibi peşimden dolanmadın mı?

Madem sen benim Ozan'la ilişkimi biliyordun, niye karşıma çıkıp yapma demedin bana? Sümsük gibi ağlayıp, küsüp iki gün sonra peşimde dolanmaya devam edersin."

İnci'nin bu sözlerinden sonra sinirlenen Engin, arkasını dönüp giden geç kızın kafasına kül tablası ile vurdu.