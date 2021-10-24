Yargı 6. bölüm ön izleme: Senin kalbin nerede Ilgaz?

Yargı 6. bölüm ön izleme: Senin kalbin nerede Ilgaz?

Yargı'nın yayınlanan ön izlemesinde; Ceylin ve Ilgaz'ın karşılıklı konuşmaları yer aldı. Ceylin mesleğini kaybetmek istemediğini söylerken, Ilgaz ise yalan söylemek istemediğini belirtti.

Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu ise Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Kanal D'nin Ay Yapım imzalı dizisi Yargı, yeni bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor.

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz ve Hüseyin Avni Danyal'ın yer aldığı dizinin, ön izlemesi yayınlandı.

Yayınlanan ön izlemede; Ceylin ve Ilgaz'ın konuşmaları dikkati çekerken, Ceylin, "Merak etme sana bir şey olmaz. Onun derdi benimle. Elinde delil yok. İş senin ifadene kaldı." dedi.

Ilgaz, "Ben yalan söylemem. Ne olduysa onu söyleyeceğim. Fırçaları aldığını, engel olmaya kalktığımı ama ona rağmen aldığını.

Hatta çöpe attığımı oradan aldığını. Yalan mı? Burnunun dikine gittin" derken, Ceylin ise "Mesleğimi kaybedemem. Varsa yoksa kuralların kalbin nerede senin?" dedi. İşte yargı 6. bölüm ön izlemesi...

Yargı 6. bölüm ön izleme VİDEO

İNCİ'NİN ÖLÜM SAHNESİ

Dizide Engin ve İnci arasında yaşanan diyalog ve ardından gelen ölüm ise izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşattı. Engin ve İnci arasında yaşanan diyalog herkesi şoke etti.

Engin, İnci'ye sert sözler söylerken İnci ise şu ifadeleri kullandı;

"Her seferinde ezik ezik yardım ederim demedin mi sen bana? Köpek gibi peşimden dolanmadın mı?

Madem sen benim Ozan'la ilişkimi biliyordun, niye karşıma çıkıp yapma demedin bana? Sümsük gibi ağlayıp, küsüp iki gün sonra peşimde dolanmaya devam edersin."

İnci'nin bu sözlerinden sonra sinirlenen Engin, arkasını dönüp giden geç kızın kafasına kül tablası ile vurdu.