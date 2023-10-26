Yargı 69. bölüm fragmanı milyonları ağlatacak! Mercan bulundu ama… Kanal D’nin reyting rekortmen, Yargı dizisinde nefesler tutuluyor. Diziden beklenen fragman geldi. Ilgaz ve Ceylin kızları Mercan’a kavuşuyor. Ancak bekledikleri gibi olmayacak. İşte yeni bölüm fragmanı...

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ensonhaber.com

Kanal D’nin sevilen dizisi Yargı, başladığı andan itibaren büyük bir hayran kitlesi oluşturarak reytinglerde zirveye tırmanıyor.

Ünlü yapımcı Kerem Çatay'ın imzasını taşıyan ve usta yönetmen Ali Bilgin'in yönetmenliğini üstlendiği dizi, seyircileri sürükleyici hikayesi ve etkileyici performanslarıyla büyülemeye devam ediyor.

Başarılı kadrosuyla tüm dikkatleri üzerine çeken Yargı dizisi, son bölümüyle adeta nefes kesmişti.

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz ve Uğur Polat gibi isimlerin yer aldığı diziden beklenen fragman geldi.

Ilgaz ve Ceylin kızına kavuştu!

Sonunda beklenen an geldi. Ilgaz, uzun zamandır haber alamadığı, hatta ölmüş olabileceğini düşündüğü kızı Mercan'ın izini buldu.

Ilgaz ve Ceylin, kızları Mercan'a kavuştu. Ancak kavuşma bekledikleri gibi olmayacak. Mercan ailesini hatırlayacak mı? İşte yeni fragman...