Yargı 8. bölüm 2. fragman: Katille burun burunaydın Ceylin, korktum...

Yargının yayınlanan yeni fragmanında; Ilgaz katil Engin'in yanına gittiği için Ceylin'e kızdı. "Korktum" diyen Ilgaz sözleriyle Ceylin'e etkilerken, Ceylin ise ona sımsıkı sarıldı.

Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu ise Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Kanal D'nin Ay Yapım imzalı dizisi Yargı, yeni bölümleriyle devam ediyor.

İki başarılı oyuncu Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'i başrolde buluşturan dizi, konusu ve kadrosuyla dikkati çekti.

Sosyal medya üzerinden konuşulan ve paylaşım rekorları kıran dizi, uzun süren bir çalışmanın emeği olarak olarak ortaya çıktı.

Sema Ergenekon'un uzun süre davaları takip ettiği ve avukatlarla çalıştığı senaryo herkes tarafından sevilirken, diziden yeni fragman geldi.

Yayınlanan yeni bölüm fragmanında; Ilgaz katil Engin'in yanına giden Ceylin'e öfkelenirken, "Katille burun burunaydın. Kendine zarar verecektin.

Anlamıyorum, anlamaya çalışıyorum Ceylin. Korktum, korktum." dedi.

Bu sözlerin ardından duygulanan Ceylin ağlamaya başlarken, izleyenler Sezen Aksu'nun duygusal şarkısıyla Ceylin'e eşlik etti. İşte Yargı 8. bölüm 2. fragman...

Yargı 8. bölüm 2. fragman İZLE

YARGI'NIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ceylin, İnci'nin katiliyle ilgili harekete geçti ve Engin'in yanına geldi. Engin'in yanına gelen Ceylin onunla yüzleşirken, Engin ise Ceylin'i bayılttı ve kaçtı.

Ceylin'in imdadına yetişen Ilgaz, Engin'in peşine düştü ve onu yakalamayı başardı.

Mahkemeye çıkarılan Engin'in itiraf edeceği gerçek merak edilmeye başlandı. Yargı 7 Kasım'da Kanal D ekranlarında olacak!