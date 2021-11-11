Yargı 9. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: Ceylin ve Ilgaz öpüşmek üzere!

Yargı 9. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: Ceylin ve Ilgaz öpüşmek üzere!

Kanal D'nin rekortmen dizisi Yargı'nın 9. bölüm 2. fragmanı izleyicisiyle buluştu. Nefes kesen fragmanda, Ceylin ile Ilgaz'ın öpüşecek kadar yakınlaşması dikkati çekti. İşte Yargı 9. bölüm 2. fragmanı

Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu ise Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı, sezonun en iddialı projeleri arasında yer alıyor.

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz ve Hüseyin Avni Danyal gibi birçok başarılı ismi buluşturan aksiyon ve dram türündeki Ay Yapım imzalı Yargı dizisi, her bölümüyle reytinglerde zirveye yerleşmeyi başarıyor.

Bir cinayet vakası nedeniyle yolları kesişen bir avukat ile bir savcının hikayesini anlatan dizinin 15 Kasım Pazartesi günü ekrana gelecek olan 9. bölümünden 2. fragman izleyicisiyle buluştu.

Yargı dizisinin yeni bölüm fragmanı, ''Ilgaz'ın yakın ve ilgili tavırlarından etkilenen Ceylin, ona aşık mı oluyor?'' sorusunu akıllara getirdi.

Yeni bölümde, Ilgaz'ın belindeki yara, Ceylin'in dikkatini çekiyor. Ilgaz'ın doğuda görevdeyken bir katilin peşine düştüğünü söylemesi üzerine Ceylin, ''Böyle bir olay yaşamışsın insan bir anlatır, havasını atar. Çok garip bir adamsın'' sözleri dikkati çekti.

İkili arasında bu konuşma sırasında beklenmedik bir yakınlaşma başlarken fragman, Ilgaz ve Ceylin öpüşmek üzereyken son buldu. Peki Ilgaz ve Ceylin aşkı alev alacak mı? İşte Yargı 9. bölüm 2. fragmanı...

Yargı 9. Bölüm 2. Fragmanı VİDEO