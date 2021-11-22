Yargı, Arka Sokaklar, Benim Hayatım! Aynı anda 3 dizide birden oynayacak isim bakın kim çıktı

Yargı, Arka Sokaklar, Benim Hayatım! Aynı anda 3 dizide birden oynayacak isim bakın kim çıktı

Arka Sokaklar'ın 'Ercü'sü, Benim Hayatım'ın 'Avukat Ömer'i İbrahim Şentürk, son olarak Yargı dizisinin kadrosuna katıldı. Şentürk, aynı anda televizyonda 3 farklı karaktere hayat vermiş olacak.

Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu ise Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı, sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor.

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz ve Hüseyin Avni Danyal gibi birçok başarılı ismi buluşturan aksiyon ve dram türündeki Ay Yapım imzalı Yargı, her bölümüyle reytinglerde zirveye yerleşmeyi başarıyor.

Bir cinayet vakası nedeniyle yolları kesişen bir avukat ile bir savcının hikayesini anlatan, düşmeyen temposu ve heyecanı ile izleyiciden tam not alan Yargı dizisinin oyuncu kadrosu büyüyor.

İBRAHİM ŞENTÜRK YARGI'NIN KADROSUNDA

Son 2 haftadır Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Ercü karakterine hayat veren oyuncu İbrahim Şentürk, pazar akşamları yayınlanan "Yargı" dizisinin kadrosuna dahil oldu.

İbrahim Şentürk, büyük bir ilgiyle takip edilen dizide Eren Başkomiser'in ekibinden bir polisi canlandıracak.

Medyaradar'ın haberine göre Şentürk, ayrıca perşembe akşamları Star TV ekranlarında yayınlanan Benim Hayatım dizisinde Avukat Ömer karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

NERGİS ÖZTÜRK DE KADROYA KATILMIŞTI

Son olarak Avlu dizisinde canlandırdığı Zerrin karakteriyle adından söz ettiren Nergis Öztürk de geçtiğimiz hafta Yargı dizisine dahil olmuştu.

Nergis Öztürk, dizinin yayınlanan son bölümünde, Onur Duymaz'ın canlandırdığı Engin karakterinin avukat teyzesi Seda rolüyle izleyicilerin karşısına çıktı.