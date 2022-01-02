Yargı bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman? Gözler yayın akışında...

Yargı bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman? Gözler yayın akışında...

Yargı dizisinin yeni bölümünü Kanal D yayın akışında göremeyen izleyiciler, arama motorlarına yöneldi. Peki Yargı bu akşam yok mu, neden yok? İşte Yargı yeni bölüm tarihi...

Yargı dizisi, ikinci sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz ve Hüseyin Avni Danyal gibi birçok başarılı ismi buluşturan aksiyon ve dram türündeki Ay Yapım imzalı Yargı dizisi, her bölümüyle reytinglerde zirveye yerleşmeyi başarıyor.

Bir cinayet vakası nedeniyle yolları kesişen bir avukat ile bir savcının hikayesini anlatan dizinin 2 Ocak Pazar akşamı ekrana gelmesi beklenen bölümü yayın akışında yer almadı.

Peki Yargı bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Yargı dizisi yeni bölüm tarihi...

YARGI BU AKŞAM YOK MU?

Yargı bu akşam Kanal D'de yayın akışında yer almayacak. Dizinin yerine Çember: Karanlığın Gözleri" ekrana gelecek.

Dizinin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, "Sevgili izleyicilerimiz, Her Pazar akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen dizimiz Yargı'nın yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Hikayemiz 9 Ocak Pazar akşamı kaldığı yerden devam edecek" açıklamasında bulunuldu.

YARGI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yeni bölüm 9 Ocak 2022 Pazar akşamı saat 20.00'da yayınlanacak.