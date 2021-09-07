Yargı dizisi 1. bölüm fragmanı: Herkesin savunulma hakkı vardır

Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrolü paylaştığı Yargı dizisinden ilk fragman geldi. Heyecanla beklenen dizinin konusu ve fragmanı merak ediliyor. Peki ilk bölümde neler olacak? İşte detaylar...

Kanal D için çekimleri devam eden Yargı dizisinden ilk fragman yayınlandı.

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun paylaştığı, Ali Bilgin’in yönetmenliğini üstlendiği, Sema Ergenekon’un senaryosunu yazdığı "Yargı" dizisi bir cinayet vakası sebebiyle yolları kesişen bir avukat ile bir savcının hikayesini anlatan dizi, seyirclere adalet kavramını sorgulatmaya hazırlanıyor.

Dizi dünyasını yakından takip eden seyirciler, Yargı'nın detaylarını araştırıyor.

Peki Yargı dizisi 1. bölümde neler olacak? Yargı dizi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ilk bölüm fragmanı ve detaylar...

Yargı 1.Bölüm Fragmanı VİDEO

YARGI DİZİ KONUSU

Dizi, Sema Ergenekon’un Adliye’de yaptığı gözlemlere dayanarak oluşturduğu hukuki çatışmaları yansıtıyor. Savcı Ilgaz ve avukat Ceylin’in arasında yaşananları anlatacak olan Yargı dizisi izleyicilere aile değerlerini ve adalet kavramını farklı bir bakış açısıyla sorgulatacak.

YARGI DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun yanı sıra ‘Yargı’nın zengin oyuncu kadrosunda; Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Özlem Çakar, Arda Anarat, Onur Durmaz, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş gibi usta ve genç isimler bir araya geliyor.