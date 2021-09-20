Yargı dizisi Çınar'ı kim oynuyor? Arda Anarat kimdir, kaç yaşında?

Yargı 19 Eylül Pazar günü yayınlanan ilk bölümde Ilgaz'ın kardeşi Çınar, katil zanlısı olarak seyircilerin karşısına çıktı. Peki Yargı dizisi Çınar'ı kim oynuyor? Arda Anarat kimdir? İşte biyografisi.

Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile başrolleri paylaştığı Yargı dizisinde "Çınar" rolüne hayat veren oyuncu kimdir seyircilerin merak konusu oldu.

Çınar karakterini canlandıran Arda Anarat'a dair bilgiler araştırılıyor.

‘Yargı’nın ilk bölümünde; Savcı Ilgaz, cinayetle suçlanan kardeşi Çınar’ın (Arda Anarat) masumiyetini kanıtlaması ve onu savunması için Avukat Ceylin’i ikna etti. Bölümün finalinde ölen kızın Avukat Ceylin’in kardeşi olduğunun ortaya çıkması, seyirciye büyük bir sürpriz yaşattı.

Seyirciler, katil zanlısı durumundaki Çınar kimdir? Yargı dizisi Çınar'ı kim oynuyor? Arda Anarat kimdir? sorguluyor.

Peki, Yargı Çınar Kimdir? Arda Anarat Kaç Yaşında? Nereli? İşte merak edilenler...

YARGI DİZİSİ ÇINAR KARAKTERİ

Ilgaz’ın kardeşi ve evin sorunlu çocuğu. Bir üniversitenin kantininde çalışıyor. Geçmişte adam yaralamak ve uyuşturucu satıcılığı suçlarından yargılandı. Bu olaylar ve annesinin kalp krizinden ölümü sebebiyle babası Metin’le aralarında hep sorunlu bir ilişki var. Ağabeyinin kusursuzluğunu üzerinde hep bir baskı olarak görür. Evde iyi anlaştığı tek kişi kız kardeşi Defne’dir.

ARDA ANARAT KİMDİR?

1999 yılının Nisan ayında İstanbul’da dünyaya gelen Arda Anarat Koç burcudur, boyu 1.75, kilosu ise 66’dır. İstanbul Notre Dame de Sion Fransız Lisesi’nden mezun olan oyuncu baba tarafından aslen Samsun, Bafra’lıdır.

Özellikle TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Şehzade Mehmed’in çocukluk yılları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Layla Şirin Ajans’a bağlı olarak oyunculuk kariyerini sürdürmektedir.

2017 yılında Göçebe isimli sinema filminde Karan karakterini canlandırdı. En son 2019 yılında Tek Yürek isimli dizinin oyuncu kadrosuna dahil olmuş ve dizide Umut karakterini canlandırmıştır.

ARDA ANARAT DİZİLERİ