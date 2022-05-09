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    Yargı dizisi izleyicilerini üzecek haber! Sezon finali tarihi belli oldu...

    Kanal D'de yayınlanan Yargı dizisinde Avukat Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ''Yargı ne zaman sezon finali yapacak?'' sorusuna yanıt verdi.
    • Haber Merkezi
    • 09.05.2022 - 16:44
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    Yargı dizisi izleyicilerini üzecek haber! Sezon finali tarihi belli oldu...

    Yönetmen koltuğunda Ali Bilgin'in oturduğu, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Kanal D'nin fenomen dizisi Yargı, reytinglerde rakiplerine göz açtırmıyor.

    Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Aslan gibi isimlerin yer aldığı Ay Yapım imzalı Yargı dizisi, heyecan dolu bölümleriyle sosyal medyanın da gündemine oturuyor.

    Pazar akşamlarına damgasını vuran aksiyon ve dram türündeki dizinin ne zaman sezon arası vereceği merak ediliyordu. ''Yargı ne zaman sezon finali yapacak?'' sorusu yanıt buldu.

    Sezon final tarihi belli oldu

    Son olarak 31. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Yargı dizisinin sezon finali tarihi belli oldu.

    Dizide Avukat Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz, Instagram hesabının hikaye kısmından dizinin 34. bölüm senaryosundan ilk sayfayı paylaştı.

    Paylaşımına ''Peki bu nasıl bir final? Peki benim okurken bu kadar ağlamam normal mi'' notunu düşen Deniz, dizinin senaristi Sema Ergenekon'u etiketlemeyi de unutmadı.

    Buna göre Yargı dizisi, 29 Mayıs Pazar akşamı ekrana gelecek 34. bölümüyle birlikte ekranlara veda edecek.

    Yargı dizisi izleyicilerini üzecek haber! Sezon finali tarihi belli oldu... #1


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