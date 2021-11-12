Yargı dizisinde erken ayrılık yaşandı! O isim Erkan Petekkaya'lı Sana Söz'e geçiş yaptı

Yargı dizisinde erken ayrılık yaşandı! O isim Erkan Petekkaya'lı Sana Söz'e geçiş yaptı

Kanal D'nin rekortmen dizisi Yargı'dan beklenmedik bir ayrılık haberi geldi. Dizide rolü biten Özay Özgüler, Nehir Erdoğan ve Erkan Petekkaya'yı buluşturan Sana Söz dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu ise Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Kanal D'nin izlenme rekorları kıran Yargı dizisi, sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor.

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz ve Hüseyin Avni Danyal gibi birçok başarılı ismi buluşturan aksiyon ve dram türündeki Ay Yapım imzalı Yargı, her bölümüyle reytinglerde zirveye yerleşmeyi başarıyor.

Bir cinayet vakası nedeniyle yolları kesişen bir avukat ile bir savcının hikayesini anlatan dizi, sosyal medyaya da damgasını vuruyor.

Pazar akşamlarının vazgeçilmez dizileri arasında yer alan Yargı'dan erken veda haberi geldi.

ÖZAY ÖZGÜLER VEDA ETTİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yargı dizisinde üniversite öğretmeni Ozan karakterine hayat veren Özay Özgüler, rolü bittiği için diziye veda etti.

Oyuncunun yeni adresi ise başrollerinde Nehir Erdoğan ve Erkan Petekkaya'nın yer aldığı Star TV'nin yeni dizisi Sana Söz oldu.

2016 yılından bu yana dizilerde boy gösteren Özay Özgüler, daha önce Gecenin Kraliçesi ve Kalp Atışı adlı dizilerde rol aldı.