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    Yargı dizisine final iddiası

    Ekranların sevilen dizisi Yargı'nın final yapacağı iddia ediliyor. Bilgiye göre, dizinin yeni sezonu, aynı zamanda son sezonu olacak.
    • Haber Merkezi
    • 25.09.2022 - 15:48
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    Yargı dizisine final iddiası

    Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

    Yayına girdiği ilk günden beri merakla izlenen dizi, reyting sonuçlarında olumlu dönüşler aldı.

    Başrollerini Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı dizi, yeni sezonuyla da izleyicileriyle buluştu.

    Final yapıyor

    İzleyicileri üzecek olan haber ise yeni sezonun ardından çok gecikmedi.

    Ekranların sevilen dizisinin final yapacağı ortaya çıktı.

    Sina Koloğlu'nun eriştiği bilgiye göre, Yargı dizisi için büyük planlar yapılmadığı aktarıldı.

    35'inci bölümü ile yeni sezona başlayan dizi için 'tadına bırakalım' düşüncesi öne sürülüyor.

    Bu sezon son olacak

    İddialara göre Yargı’nın bu sezonu, son sezon olacak ve sonrasında ise ekrana veda edecek.

    Yargı dizisine final iddiası #1


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