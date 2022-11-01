Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz, sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini büyülemeye devam ediyor. Deniz, bu kez siyahlar içinde poz verdi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisnde Ceylin karakterini canlandıran ünlü oyuncu Pınar Deniz, hem özel hayatı hem sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz dönemlerde kardeşi Huri Deniz ile benzerliğiyle konuşulan oyuncu, bu kez sosyal medyada siyahlar içinde poz verdi.

4 Kasım 1993 tarihinde dünyaya gelen ve 28 yaşında olan Pınar Deniz'in, Arap kökenli bir ailenin çocuğu olarak Adana'da doğduğu biliniyor. İki yaşından itibaren İstanbul, Tarabya'da büyüyen ünlü isim İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur.

İlk oyunculuk deneyimini 2014 senesinde Star TV'de yayımlanan Sil Baştan dizisinde Evrim karakterini canlandırarak yaşayan oyuncu, şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Yani isimli şarkısının klibinde oynamşıtır ve 2016-2018 seneleri arasında Kanal D'de ekrana gelen Vatanım Sensin dizisinde Yıldız karakterine hayat vermiştir.

2018'de FOX'ta yayımlanan Bir Deli Rüzgar dizisinde Gökçe karakterine hayat veren Pınar Deniz, son olarak Kanal D'de yayımlanmaya başlayan Yargı dizisinde "Ceylin Erguvan" karakterini canlandırmaktadır.

"Ilgaz görse tekrar aşık olur"

Sosyal medyada sıklıkla gündeme gelen isimlerin başında olan Deniz, bu kez siyah takımıyla bir dergiye poz verdi. Deniz'e "Çok güzelsin", "Bu güzellik halis mi?", "Ilgaz görse tekrar aşık olur" yorumları yağdı.

İşte Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...