Yargı dizisinin finali çok yakın! Pınar Deniz'e hayatının teklifi geldi

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Pınar Deniz'in uluslararası bir dijital platformdan teklif aldığı ve bu nedenle dizinin final yapacağı öne sürüldü.

Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu ise Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı, sezonun en iddialı projeleri arasında yer alıyor.

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal, Mehmet Yılmaz Ak ve Zeyno Eracar gibi başarılı isimleri buluşturan aksiyon ve dram türündeki Ay Yapım imzalı Yargı dizisi, her bölümüyle reytinglerde zirveye yerleşmeyi başarıyor.

Bir cinayet vakası nedeniyle yolları kesişen bir avukat ile bir savcının hikayesini anlatan dizi, her hafta izleyicinin nefesini kesen sahnelerle sona eriyor.

Pazar akşamlarına damga vuran Yargı dizisi için izleyicileri şoke edecek bir iddia ortaya atıldı.

PINAR DENİZ'E HAYATININ TEKLİFİ GELDİ

Yargı dizisinde hayat verdiği Ceylin karakteriyle şöhretini ikiye katlayan güzel oyuncu Pınar Deniz'in uluslararası bir dijital platformdan teklif aldığı iddia edildi.

Televizyon Gazetesi'nde yer alan habere göre; bu teklif, Deniz'in kariyeri için önemli bir yer ediniyor.

YARGI'NIN FİNALİ YAKIN GÖZÜKÜYOR

Pnar Deniz'in söz konusu teklifi kabul etmesi halinde, fenomen dizinin sezon sonunda ekrana veda etmek zorunda kalacağı belirtildi.

KARİYERİNİN ZİRVESİNİ YAŞIYOR

28 yaşındaki oyuncu, oyunculuğa ilk olarak 2014 yılında çekilen ''Sil Baştan'' dizisiyle adım atmıştı. ''Vatanım Sensin'' dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşamıştı.

Netlifx'te yayınlanan Aşk 101 dizisiyle başarısını bir adım daha ileriye taşıyan Pınar Deniz, Yargı dizisinde hayat verdiği Ceylin karakteriyle kariyerinin zirvesine ulaştı.