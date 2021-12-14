Yargı dizisinin gizli başrolüydü! O isim hazin bir sonla veda ediyor

Yargı dizisinin gizli başrolüydü! O isim hazin bir sonla veda ediyor

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'nın son bölüm final sahnesinde, Ceylin'in karşı karşıya kaldığı cesedin kim olduğu merak konusuydu. Ceset Zafer'e mi yoksa Engin'e mi ait? sorusu yanıt buldu.

Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu ise mahkemelerde günlerce gözlem yapan Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı, sezonun en iddialı projeleri arasında yer alıyor.

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal, Mehmet Yılmaz Ak ve Zeyno Eracar gibi başarılı isimleri buluşturan aksiyon ve dram türündeki Ay Yapım imzalı Yargı dizisi, her bölümüyle reytinglerde zirveye yerleşmeyi başarıyor.

Bir cinayet vakası nedeniyle yolları kesişen bir avukat ile bir savcının hikayesini anlatan dizi, her hafta izleyicinin nefesini kesen sahnelerle sona eriyor. 12 Aralık Pazar akşamı ekrana gelen 13. bölüm de oldukça şaşrıtıcı bir sonla bitti.

13. bölümün final sahnesinde Ceylin mezarda bir cesetle karşılaştı. Cesedin kime ait olduğunu izleyici göremezken tek görülen detay siyah kıvırcık saçlar oldu.

Bu sahnenin ardından haftalarca ''İnci'nin katili kim?'' sorusuna yanıt arayan dizinin sıkı takipçileri, bu sefer de Ceylin'in karşılaştığı cesedin kime ait olduğunu çözmeye çalıştı.

CESETİN KİME AİT OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Gazeteci Birsen Altuntaş, Ceylin'in bir ormanda elinde silahla uyandığı sırada gördüğü cesedin Engin karakterine ait olabileceğini ve Engin'i canlandıran Onur Durmaz'ın diziden ayrılacağını duyurdu.

Yargı dizisiyle beraber tanınan bir oyuncu haline gelen Durmaz'ın bu kadar erken diziden ayrılacak olması dizinin düşmeyen tansiyonunun bir parçası olduğu belirtilse de bu kesin bir bilgi değil sadece tahminden ibaret.

SENARİST TERS KÖŞE YAPABİLİR

Bazı izleyiciler cesedin, Ceylin'in babasının da saçları Engin'inki gibi siyah, gür ve kıvırcık olması nedeniyle Zafer'e ait olabileceğini belirten yorumlarda bulundu.

Yani eğer ceset, Ceylin'in babasına ait ise bu Engin'in diziden ayrılmayacağı anlamına geliyor.

Bazı izleyiciler ise cesedin Engin'e ait olduğu ve her şeyin Engin'in babası Yekta tarafından organize edildiğini söyledi. Buna göre Yekta, bir şekilde Engin'i hastaneden kaçırdı ve öldü süsü verdi. Böylece Engin de özgürlüğüne kavuşmuş oldu.

Ancak hangi iddianın gerçek olduğu ve senaristin bir ters köşe yapıp yapmayacağı Yargı dizisinin önümüzdeki pazar günü yayınlanacak 14. bölümde ortaya çıkacak.