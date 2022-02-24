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Yargı nazara geldi! Ceylin'in ardından Pars Savcı'dan da kötü haber...

Yargı nazara geldi! Ceylin'in ardından Pars Savcı'dan da kötü haber...

Sezonun sevilen dizisi Yargı, yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Ancak Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz'in ardından Pars Savcı'dan da üzen bir haber geldi.