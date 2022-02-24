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    Yargı nazara geldi! Ceylin'in ardından Pars Savcı'dan da kötü haber...

    Sezonun sevilen dizisi Yargı, yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Ancak Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz'in ardından Pars Savcı'dan da üzen bir haber geldi.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2022 - 17:56
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    Yargı nazara geldi! Ceylin'in ardından Pars Savcı'dan da kötü haber...

    Başrollerinde Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu’nun oynadığı Yargı dizisinde adeta yaprak dökümü havası hakim.

    "Ceylin" karakteriyle seyircileri kendine hayran bırakan Pınar Deniz, bir süre  Yiğit Kirazcı ile olan ilişkisini noktaladı.

    Bir diğer kötü haberde ‘Pars’ karakterini canlandıran Mehmet Yılmaz Ak’tan geldi.

    PEŞ PEŞE AYRILIKLAR

    Yargı dizisinin sevilen karakterlerinden Savcı Pars’a hayat veren Mehmet Yılmaz Ak’ın sevgilisi Nazlı Çetin’den ayrıldığı anlaşıldı.

    Oyunculuk yapan ve aynı zamanda 2019 Miss Turkey finalisti olan Nazlı Çetin ile fikir anlaşmazlığı yaşayan Mehmet Yılmaz Ak ikilisinin sosyal medyada birlikte aynı karede yer aldıkları fotoğrafları kaldırdı.

    Yargı nazara geldi! Ceylin in ardından Pars Savcı dan da kötü haber... #1

    Yargı nazara geldi! Ceylin in ardından Pars Savcı dan da kötü haber... #2


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