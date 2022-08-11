Yargı yeni sezon ne zaman başlayacak? Yargı'nın yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Yargı yeni sezon ne zaman başlayacak? Yargı'nın yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrolünü paylaştığı Yargı'nın yeni sezon çekimlerinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Yargı yeni sezon ne zaman başlayacak? Yargı'nın yeni sezon tarihi..

Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı ve ilk bölümü 19 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan Yargı, ilk sezonu ile reyting rekorları kırdı.

Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'i başrolde buluşturan efsane dizi, her bölümünde ayrı bir gizemi barındırdı.

Ilgaz ve Ceylin'in birbirlerine olan aşkı ile beraber ailelere kadar uzanan olaylar, Yargı'nın heyecanını her geçen gün artırdı.

Hırçın ve hırslı bir avukatı canlandıran Pınar Deniz ile dürüst bir savcıya hayat veren Kaan Urgancıoğlu'nun uyumu, dizinin başarısını ikiye katladı.

Sezon finali ile seyirciyi birden fazla soru işareti ile bırakan dizinin oyuncuları, soluğu tatilde aldı.

Seyirci ise "Yargı yeni sezon ne zaman başlayacak? Yargı'nın yeni sezon tarihi belli oldu mu?" sorularını araştırmaya koyuldu.

Peki, Yargı yeni sezon ne zaman başlayacak? Yargı'nın yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

Yargı yeni sezon ne zaman başlayacak? Yargı'nın yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Yargı dizisi yapımcısı Ay Yapım, 2. sezon için sözleşme imzaladığı oyunculara yeni sezon tanıtımı çekimleri için 20 Ağustos 2022 Cumartesi günü sete çıkmaya hazırlanmaları yönünde mesaj attı.

Ekip, 20 Ağustos 2022 tarihinde sete çıkacak ve 18 Eylül 2022 tarihinde ise yeni sezon başlayacak.

Oyuncu kadrosu

Yargı dizisi oyuncuları arasında; Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Nergis ÖztüYargı dizisi oyuncuları arasında Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Nergis Öztürk, Pınar Çağlar Gençtürk, Cezmi Baskın, Ayşenil Şamlıoğlu, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Özlem Çakar, Arda Anarat, Onur Durmaz, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.rk, Pınar Çağlar Gençtürk, Cezmi Baskın, Ayşenil Şamlıoğlu, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Özlem Çakar, Arda Anarat, Onur Durmaz, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.