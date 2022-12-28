Yargı yılbaşında yayınlanacak mı? 1 Ocak 2023 Yargı var mı?

Yargı yılbaşında yayınlanacak mı? 1 Ocak 2023 Yargı var mı?

Yeni bölümü yılbaşına denk gelen Yargı'nın yayında olup olmayacağını merak edenler, "Yargı yılbaşında yayınalanack mı? 1 Ocak 2023 Yargı var mı?" sorusunu gündeme getirdi.

Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, ilk bölümü 19 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan Yargı, Pazar günlerine damga vurmaya devam ediyor.

Altın Kelebek Ödülleri'nde rekor kıran ve tüm ödülleri toplayan Yargı, sosyal medyanın da en çok konuşulan dizileri arasında yer alıyor.

Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'i buluşturan dizi, geçtiğimiz Pazar günü en heyecanlı yerinde bölüm sonu verdi.

Yeni bölümü yılbaşına denk gelince de hayranları telaş sardı ve "Yargı yılbaşında yayınalanack mı? 1 Ocak 2023 Yargı var mı?" sorusu gündem oldu.

Peki, Yargı yılbaşında yayınalanack mı? 1 Ocak 2023 Yargı var mı? İşte yanıtı...

Yargı yılbaşında yayınalanack mı? 1 Ocak 2023 Yargı var mı?

Yargı dizisinin merakla beklenen 50. bölümü 1 Ocak 2023 Pazar günü yayınlanmayacak.

Yargı dizisini yayın günü, 2023 yılının ilk pazar günü olan 1 Ocak tarihine denk geldiği için yayında olmayacak. Ekibin ayrıca yılbaşı tatiline çıktığı öğrenildi.

Dizinin yeni bölümü 8 Ocak 2023 Pazar günü Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.