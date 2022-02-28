Yargı'da izleyicileri şoke eden ayrılık! O ismin vedası dizideki tüm dengeleri altüst edecek

Yargı'da izleyicileri şoke eden ayrılık! O ismin vedası dizideki tüm dengeleri altüst edecek

Kanal D'nin reyting rekortmen dizisi Yargı'dan izleyicileri şaşırtan bir haber geldi. Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı Yargı dizisinde beklenmedik bir ayrlık yaşandı.

Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu ise Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı, sezonun en iddialı projeleri arasında yer alıyor.

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal, Mehmet Yılmaz Ak ve Zeyno Eracar gibi başarılı isimleri buluşturan Ay Yapım imzalı Yargı dizisi, her bölümüyle reytinglerde zirveye yerleşmeyi başarıyor.

Bir cinayet vakası nedeniyle yolları kesişen bir avukat ile bir savcının hikayesini anlatan dizi, 27 Şubat Pazar akşamı 22. bölümüyle ekranlara geldi.

Son bölümüyle de izleyicileri ekran başına kilitleyen aksiyon ve dram türündeki dizide beklenmedik bir ayrılık yaşandı.

NERGİS ÖZTÜRK YARGI'YA VEDA ETTİ

Pazar akşamlarına damga vuran Yargı dizisinde Avukat Seda karakterine hayat veren başarılı oyuncu Nergis Öztürk, 22. bölümle birlikte projeye veda etti.

Nergis Öztürk, Instagram hesabından yaptığı veda paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

''SEDA ❤️ Kamera arkası ve önünde çalışan bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim. Sizinle çalışmak büyük keyifti.''

Dizide Nergis Öztürk'ün hayat verdiği Seda karakteri ile Mehmet Yılmaz Ak'ın canlandırdığı Savcı Pars karakterinin diyalogları ve yakınlaşmaları dizinin sevilen detayları arasında yer alıyordu.

Bu nedenle Öztürk'ün diziden ayrılma kararı, dizinin hayranlarını bir hayli üzdü.