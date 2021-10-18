Yargı'nın dün yayınlanan yeni bölümünde İnci'yi öldüren kişinin Engin olduğu ortaya çıktı. Ceylin bu gerçek karşısında yıkılırken, Engin ve İnci'nin son sahnesi geceye damga vurdu. İşte ölüm gecesi...

Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu ise Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Kanal D'nin Ay Yapım imzalı dizisi Yargı, seyirci tarafından çok sevildi.

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz ve Hüseyin Avni Danyal'ın yer aldığı dizi, konusu ile dikkati çekti.

Dizi'de Ceylin kardeşi İnci'nin katilini ararken, dün ekrana gelen yeni bölümde katilin Engin olduğu ortaya çıktı.

Seyirci yayınlanan her bölümde katilin kim olduğunu merak ederken, Engin'in çıkması herkesi şaşırttı.

Dizinin bundan sonra nasıl ilerleyeceği, Ceylin'in neler yapacağı merak konusu olmaya başladı.

Dizide Engin ve İnci arasında yaşanan diyalog ve ardından gelen ölüm ise izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşattı.

İNCİ'NİN ÖLÜM SAHNESİ

Engin ve İnci arasında yaşanan diyalog herkesi şoke etti. Engin, İnci'ye sert sözler söylerken İnci ise şu ifadeleri kullandı;

"Her seferinde ezik ezik yardım ederim demedin mi sen bana? Köpek gibi peşimden dolanmadın mı?

Madem sen benim Ozan'la ilişkimi biliyordun, niye karşıma çıkıp yapma demedin bana? Sümsük gibi ağlayıp, küsüp iki gün sonra peşimde dolanmaya devam edersin."

İnci'nin bu sözlerinden sonra sinirlenen Engin, arkasını dönüp giden geç kızın kafasına kül tablası ile vurdu.

Yargı'da katil ortaya çıktı! İşte olay gecesinde yaşananlar VİDEO