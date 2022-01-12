Yargı'dan ayrıldı, Canan Ergüder'li Oğlum dizisine katıldı! O isim bakın kim...

Yargı'dan ayrıldı, Canan Ergüder'li Oğlum dizisine katıldı! O isim bakın kim...

Son olarak Yargı dizisinde hayat verdiği Zafer karakteriyle izleyici karşısına çıkan Ali Seçkiner Alıcı, Show TV'nin oyuncu kadrosuyla dikkati çeken yeni dizisi Oğlum'un kadrosuna dahil oldu.

Yakın bir tarihte yayın hayatına başlayacak Show TV'nin yeni dizisi Oğlum, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta'nın oturduğu, senaryosunu Ahmet Katıksız’ın kaleme aldığı Oğlum dizisinin oyuncu kadrosu yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor.

Başrollerinde Canan Ergüder, Songül Öden, Kubilay Aka ve Feyyaz Duman'ın yer aldığı diziden bomba bir transfer haberi daha geldi.

YARGI'NIN YILDIZI OĞLUM'UN KADROSUNDA

Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in paylaştığı Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'da Zafer karakterine hayat veren ünlü oyuncu Ali Seçkiner Alıcı, yeni projesini seçti.

İddiaya göre, 57 yaşındaki oyuncu Ali Seçkiner Alıcı, Show TV'nin yeni dizisi Oğlum'un kadrosuna dahil oldu.

OĞLUM DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Merakla beklenen Oğlum dizisinin kadrosundan netleşen isimler:

Canan Ergüder- Demet

Serhat Teoman- Sedat

Timur Acar- İlyas

Nihal Yalçın- Melike

Songül Öden- Zeynep

Tuğçe Açıkgöz- Sedef

Canan Ergüder- Pedagog Demet

OĞLUM DİZİSİNİN KONUSU

Show TV ekranlarında yayınlanacak olan dram türündeki ''Oğlum'' dizisi, dar gelirli bir ailenin 6 yaşındaki oğlu Kaan ile maddi durumu iyi olan bir ailenin 12 yaşındaki teknoloji bağımlısı oğlu Cem'in birbirine bağlanan hikayesini bir pedagogun gözünden ekrana getirecek.