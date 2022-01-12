Euro
15.7081
0.05%
Dolar
13.7633
-0.32%
Altın
806.3510
-0.29%
Borsa
206,053.00
0.71%
Bitcoin
603.188
3.80%
BTXN Coin
34.07
2.15%
2ºC
İstanbul
Hafif kar 2 C

    Yargı'dan ayrıldı, Canan Ergüder'li Oğlum dizisine katıldı! O isim bakın kim...

    Son olarak Yargı dizisinde hayat verdiği Zafer karakteriyle izleyici karşısına çıkan Ali Seçkiner Alıcı, Show TV'nin oyuncu kadrosuyla dikkati çeken yeni dizisi Oğlum'un kadrosuna dahil oldu.
    • Haber Merkezi
    • 12.01.2022 - 17:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yargı'dan ayrıldı, Canan Ergüder'li Oğlum dizisine katıldı! O isim bakın kim...

    Yakın bir tarihte yayın hayatına başlayacak Show TV'nin yeni dizisi Oğlum, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

    Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta'nın oturduğu, senaryosunu Ahmet Katıksız’ın kaleme aldığı Oğlum dizisinin oyuncu kadrosu yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor.

    Başrollerinde Canan Ergüder, Songül Öden, Kubilay Aka ve Feyyaz Duman'ın yer aldığı diziden bomba bir transfer haberi daha geldi.

    YARGI'NIN YILDIZI OĞLUM'UN KADROSUNDA

    Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in paylaştığı Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'da Zafer karakterine hayat veren ünlü oyuncu Ali Seçkiner Alıcı, yeni projesini seçti.

    İddiaya göre, 57 yaşındaki oyuncu Ali Seçkiner Alıcı, Show TV'nin yeni dizisi Oğlum'un kadrosuna dahil oldu.

    Yargı dan ayrıldı, Canan Ergüder li Oğlum dizisine katıldı! O isim bakın kim... #1

    OĞLUM DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

    Merakla beklenen Oğlum dizisinin kadrosundan netleşen isimler:

    • Canan Ergüder- Demet
    • Serhat Teoman- Sedat
    • Timur Acar- İlyas
    • Nihal Yalçın- Melike
    • Songül Öden- Zeynep
    • Tuğçe Açıkgöz- Sedef
    • Canan Ergüder- Pedagog Demet

    OĞLUM DİZİSİNİN KONUSU

    Show TV ekranlarında yayınlanacak olan dram türündeki ''Oğlum'' dizisi, dar gelirli bir ailenin 6 yaşındaki oğlu Kaan ile maddi durumu iyi olan bir ailenin 12 yaşındaki teknoloji bağımlısı oğlu Cem'in birbirine bağlanan hikayesini bir pedagogun gözünden ekrana getirecek.


    Görüş Bildir