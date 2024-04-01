Yargı’nın Asiye’si Ayşegül Cengiz’in gerçek mesleği ortaya çıktı! İşte, Ayşegül Cengiz'in asıl mesleği… Başarılı oyunculuğu ile tanınan Ayşegül Cengiz’in asıl mesleği duyanları şaşkına çevirdi. Bunca zaman oyuncu olarak tanınan Ayşegül Cengiz meğer aslında herkesin yararına olan o mesleği yapıyormuş. İşte, Asiye Cengiz’in asıl işi…

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Kanal D ekranların sevilen dizisi Yargı’da başsavcı kalemi Asiye karakterine hayat veren Ayşegül Cengiz rol aldığı Merhamet, İçimdeki Fırtına, Kefaret, Hayat Sırları, İkimizin Yerine, Öyle Bir Geçer Zaman Ki gibi dizilerden hafızalarda unutulmaz yer edinmişti.

Başarılı oyunculuğu ile tanınan Cengiz’in özel hayatı ise sıkça merak edilen konuların başında geliyor. İlk olarak adını duyurmayı başardığı Merhamet dizisiyle oyunculuğundan söz ettiren ve oyunculuk kariyerinde başarıyla devam eden Cengiz asıl mesleği ile duyanları şoke etti.

Ünlü oyuncu Ayşegül Cengiz şimdilerde ise, Yargı dizisinde başsavcı kalemi olarak yer alıyor. Ancak Cengiz'in tek mesleği oyunculuk değil.

İşte, Ayşegül Cengiz’in asıl mesleği…

Oyunculuk ile adından sıkça söz ettiren Ayşegül Cengiz meğer aynı zamanda doktorlukta yapıyormuş. Doktorluk ve oyunculuğu bir arada yürüten Cengiz, Çapa Tıp Fakültesi'nde öğrenciyken oyunculuk ile tanışarak oyunculuk kariyerine fakültenin tiyatro kolunda başladı.

Tıp fakültesinden mezun olduktan sonra Aile Hekime olarak görev yapmaya başlayan Cengiz, aynı zamanda profesyonel oyunculuk eğitimi alarak oyunculuk kariyerine de giriş yaptı.

Şu anda özel bir hastanede aile hekimi uzmanlığı görevine de devam eden Cengiz hem oyunculuğu hem de doktorluğu aynı anda yürütüyor.