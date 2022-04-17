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    • Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun bir de kardeşini görün! Yakışıklılığıyla genç kızların kalbini çalıyor

    Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun bir de kardeşini görün! Yakışıklılığıyla genç kızların kalbini çalıyor

    Yargı dizisinde Savcı Ilgaz karakterine hayat veren Kaan Urgancıoğlu, sosyal medya hesabından erkek kardeşiyle fotoğrafını paylaştı. Yakşıklı oyuncunun paylaşımı, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
    • Haber Merkezi
    • 17.04.2022 - 13:19
    • Güncelleme : 17.04.2022 - 13:41
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    Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun bir de kardeşini görün! Yakışıklılığıyla genç kızların kalbini çalıyor

    Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası ve Borsa bölümünden mezun olan Kaan Urgancıoğlu, oyunculuğa öğrenciliği sırasında Karaoğlan ve Kampüsistan dizilerinde başrol oynayarak başladı.

    Üniversiteyi bitirdikten sonra New York'taki Stella Adler Studio of Acting'de oyunculuk eğitimi alan Kaan Urgancıoğlu, Türkiye'ye döndükten sonra Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama bölümünde yüksek lisans yaptı.

    Kara Sevda dizisinde canlandırdığı Emir Kozcuoğlu karakteriyle büyük bir üne kavuşan Urgancıoğlu, şimdilerde Kanal D'de yayınlanan Yargı dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor.

    Dizide Savcı Ilgaz karakterine hayat veren ve partneri Pınar Deniz ile büyük bir uyum yakalayan Urgancıoğlu, performansının yanı sıra yakışıklılığıyla da kendine hayran bırakıyor.

    Sosyal medyayı aktif kullanan ve Instagram'da 2,4 milyon takipçisi bulunan ünlü oyuncu, paylaşımları ile de büyük ilgi görüyor.

    40 yaşındaki oyuncu, son olarak kendisi gibi oyuncu olan erkek kardeşi Can Urgancıoğlu ile fotoğrafını paylaştı.

    ''Hangisi Kaan?''

    Partneri Pınar Deniz ile gündemden düşmeyen Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi Can'ı görenler gözlerine inanamadı.

    Urgancıoğlu'nun kardeşiyle olan pozu, beğeni yağmuruna tutulurken "İkiz gibiler", ''Hangisi Kaan?'', ''Yok böyle bir yakışıklılık'', ''Kaan'ın sarışın hali'' yorumları yapıldı.

    Yargı nın Ilgaz ı Kaan Urgancıoğlu nun bir de kardeşini görün! Yakışıklılığıyla genç kızların kalbini çalıyor #1

    Aynı dizide oynamışlar

    Ağabeyi Kaan Urgancıoğlu'nun izinden giderek oyuncu olan Can Urgancıoğlu, Kara Sevda dizisinin 31. bölümünde acil tıp teknisyeni olarak izleyici karşısına çıktı.

    31 yaşındaki Can Urgancıoğlu'nun abisi ile birlikte rol aldığı sahne gündem olmuştu.

    Kaan Urgancıoğlu geçtiğimiz gün kardeşini paylaşınca bu görüntü yeniden gündeme geldi. Ağabey - kardeşin benzerliğine ise yorum yağdı.

    Yargı nın Ilgaz ı Kaan Urgancıoğlu nun bir de kardeşini görün! Yakışıklılığıyla genç kızların kalbini çalıyor #2

    Yargı nın Ilgaz ı Kaan Urgancıoğlu nun bir de kardeşini görün! Yakışıklılığıyla genç kızların kalbini çalıyor #3

    Yargı nın Ilgaz ı Kaan Urgancıoğlu nun bir de kardeşini görün! Yakışıklılığıyla genç kızların kalbini çalıyor #4

    Yargı nın Ilgaz ı Kaan Urgancıoğlu nun bir de kardeşini görün! Yakışıklılığıyla genç kızların kalbini çalıyor #5

    Yargı nın Ilgaz ı Kaan Urgancıoğlu nun bir de kardeşini görün! Yakışıklılığıyla genç kızların kalbini çalıyor #6


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