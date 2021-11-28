Onu da yakından tanıyoruz! Yargı'nın Avukat Seda'sı Nergis Öztürk'ün eşi bakın kim çıktı

Onu da yakından tanıyoruz! Yargı'nın Avukat Seda'sı Nergis Öztürk'ün eşi bakın kim çıktı

Yargı dizisine katil Engin'in teyzesi Avukat Seda karakteriyle dahil olan Nergis Öztürk, tüm dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Özel hayatıyla mercek altına alınan Öztürk'ün eşi de tanıdık çıktı.

Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu ise Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı, sezonun en iddialı projeleri arasında yer alıyor.

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz ve Hüseyin Avni Danyal gibi birçok başarılı ismi buluşturan aksiyon ve dram türündeki Ay Yapım imzalı Yargı dizisi, her bölümüyle reytinglerde zirveye yerleşmeyi başarıyor.

Bir cinayet vakası nedeniyle yolları kesişen bir avukat ile bir savcının hikayesini anlatan dizi, izleyicilerini şaşırtmaya devam ederken diziye yeni katılan karakter sosyal medyayı salladı.

Son olarak ''Avlu'' dizisinde canlandırdığı Zerrin karakteriyle adından söz ettiren Nergis Öztürk, Yargı'nın kadrosuna Onur Duymaz'ın canlandırdığı Engin karakterinin avukat teyzesi Seda rolüyle dahil oldu.

Oynadığı her dizide oyunculuğu ile kendine hayran bırakan Nergis Öztürk'ün özel hayatı mercek altına alındı. Öztürk hakkında araştırma yapan hayranları, eşinin kim olduğunu görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

CEMAL TOKTAŞ İLE EVLİ

Nergis Öztürk'ün eşi, son olarak final yaparak ekranlara veda eden ''Yalancı'' dizisinde rol alan ünlü oyuncu Cemal Toktaş çıktı.

Kendisi gibi oyuncu olan eşi Cemal Toktaş ile evlenen Nergis Öztürk'ün bu evliliğinden Yaman adında bir erkek çocuğu var.