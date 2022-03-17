Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz bakın kiminle aşk yaşıyor! Kaan Urgancıoğlu sananlar hüsrana uğradı...

Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz, sık sık özel hayatıyla gündeme geliyor. Geçtiğimiz ay Yiğit Kirazcı ile yollarını ayıran Deniz'in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Vatanım Sensin dizisiyle yıldızı parlayan Pınar Deniz, Kırmızı Oda dizisinde hayat verdiği Nazlı karakteriyle ününü perçinledi.

Başrolü Kaan Urgacıoğlu ile paylaştığı Aşk 101 dizisiyle de adından söz ettiren Pınar Deniz, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde rol alıyor.

Dizide hayat verdiği Avukat Ceylin karakteriyle beğeni toplayan Pınar Deniz, oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu ile aralarındaki uyumla izleyicileri ekran başına kilitleyen Deniz, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine geliyor.

YİĞİT KİRAZCI İLE YOLLARINI AYIRDI

Güzel oyuncu Pınar Deniz, kendisi gibi oyuncu Yiğit Kirazcı ile birliktelik yaşıyordu.

Ancak ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda 7 aylık ilişkilerini sonlandırma kararı almıştı.

PINAR DENİZ'İN YENİ AŞKI

Ünlü oyuncu Pınar Deniz, meslektaşı Yiğit Kirazcı ile yollarını ayırmasının ardından yeni bir aşka yelken açtı.

Habertürk'ün haberine göre; Deniz, birkaç gün önce Emirgan'daki bir mekanda avukat Nail Gönenli ile görüldü.

Eğlence turuna çıkan çift, "Yeni bir aşk doğdu!" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Ancak Deniz'den veya Gönenli'den henüz haklarında çıkan söylentilere ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

Ayrıca Gönenli, daha önce oyuncu Bestemsu Özdemir ile de birliktelik yaşamıştı.