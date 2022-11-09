Kanal D'de yayınlanan Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Deniz, bu kez mavi gömleğinin önünü açarak poz verdi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren ünlü oyuncu Pınar Deniz, hem özel hayatı hem sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşuluyor. Geçtiğimiz dönemlerde kardeşi Huri Deniz ile benzerliğiyle gündeme gelen oyuncu, bu kez karavan pozuyla konuşuldu.

28 yaşında olan ve 4 Kasım 1993 tarihinde dünyaya gelen Pınar Deniz'in, Arap kökenli bir ailenin çocuğu olarak Adana'da doğduğu bilinmekte. Küçük yaşlardan itibaren İstanbul, Tarabya'da büyüyen ünlü isim İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur.

Deniz, ilk oyunculuk deneyimini 2014 senesinde Star TV'de yayımlanan Sil Baştan dizisinde Evrim karakterini canlandırarak yaşamıştır. Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Yani isimli şarkısının klibinde oynamıştır ve 2016-2018 seneleri arasında Kanal D'de ekrana gelen Vatanım Sensin dizisinde Yıldız karakterini canlandırmıştır.

2018 yılında FOX'ta yayımlanan Bir Deli Rüzgar dizisinde Gökçe karakterine hayat veren Pınar Deniz, şimdilerde Kanal D'de yayımlanmaya başlayan Yargı dizisinde "Ceylin Erguvan" karakterine hayat vermektedir.

"Ölümcül güzellik"

Sosyal medyada sık sık konuşulan isimlerin başında olan Deniz, bu kez mavi gömleğiyle düğmeleri açık şekilde poz verdi. Deniz'e takipçilerinden "Çok güzelsin", "Ölümcül güzellik" yorumları yağdı.

İşte Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...