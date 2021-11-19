Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz küfürlü yorumuyla şaşırttı! Sosyal medyada olay oldu

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz, dizinin resmi sosyal medya hesabında paylaşılan bir gönderiye yaptığı küfürlü yorumla gündem oldu.

Kanal D'nin Ay Yapım imzalı Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz, başarılı oyunculuk performansıyla büyük beğeni topluyor.

Güzelliğiyle de adından söz ettiren Pınar Deniz, Yargı dizisinin resmi Instagram hesabında paylaşılan bir fotoğrafa verdiği yanıtla gündeme geldi.

Deniz, Yargı dizisinin Instagram hesabında izleyiciye sorulan ''Favori Ceylin repliğin hangisi?'' sorusuna küfürlü bir repliğini yazarak takipçilerini şaşırttı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medya kullanıcıları, Deniz'in yorumu karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler. Bazı takipçiler ''Pınar Deniz farkı'' ve ''Efsane kadın ya'' yorumunda bulundu.

POZLARIYLA DİKKATİ ÇEKİYOR

Güzelliği ve yeteneğiyle son dönemin gözde oyuncularından olan Deniz, Instagram hesabından paylaştığı pozlarla da magazin gündemini meşgul ediyor.

Dizideki partneri Kaan Urgancıoğlu ile kusursuz bir uyum yakalayan Deniz, bir röportajında Yargı dizisinde oynadığı için kendisini çok şanslı hissettiğini anlatmıştı.