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    Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz o projede başrolü kaptı! Partneri de Üç Kuruş'tan...

    Yargı dizisindeki performansıyla zirveyi gören Pınar Ceylin, yazın da çalışmaya devam edecek. Yeni projesine imza atan güzel oyuncunun rol arkadaşı ise Üç Kuruş'un yıldız ismi olacak.
    • Haber Merkezi
    • 13.03.2022 - 13:54
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    Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz o projede başrolü kaptı! Partneri de Üç Kuruş'tan...

    Kanal D'nin bu sezona damgasını vuran ve pazar akşamları yayınlanan dizisi "Yargı"da avukat 'Ceylin'i oynayan Pınar Deniz, ara vermiyor.

    Bu sıralar aşk hayatında ayrılık yaşayan Deniz, hızlı toparlandı.

    Yiğit Kirazcı ile yollarını ayıran güzel oyuncu, kendini adeta işine verdi.

    Daha önce de Vatanım Sensin, Menajerimi Ara ve Aşk 101 gibi dizilerde rol alan 29 yaşındaki oyuncunun yeni projesi belli oldu.

    BU YAZIN "YILDIZ"I PINAR DENİZ OLACAK

    Hürriyet'tin haberine göre; "Star" adı verilecek ve çekimlerine yaz aylarında başlanacak olan yapımda Pınar Deniz başrol olacak.

    Okuma provalarına başlanacak olan projede Deniz'in partneri, Üç Kuruş dizisinin başrolü Uraz Kaygılaroğlu olacak.

    Hikayede Pınar Deniz, çok ünlü bir kadını, Uraz Kaygılaroğlu ise bir polis memurunu oynayacak.

    Yargı nın Ceylin i Pınar Deniz o projede başrolü kaptı! Partneri de Üç Kuruş tan... #1

    "GÜÇLÜ KADINI OYNAMAK İSTİYORUM"

    Pınar Deniz, geçtiğimiz günlerde bir dergiye verdiği röportajda yer alacağı projeleri seçerken karakterin yaşadıklarına dikkat ettiğini söylemişti:

    Deniz, “Kadını ezen projeleri reddediyorum. Gerekirse parasız kalmaya razıyım. Ben televizyonda güçlü kadını oynamak istiyorum. Televizyon toplumsal bir mesele. Şiddeti güzelleyen, destek çıkan işlerin içinde olmayacağım. Kendi kurallarımı böyle belirledim.” ifadelerini kullanmıştı.

    Yargı nın Ceylin i Pınar Deniz o projede başrolü kaptı! Partneri de Üç Kuruş tan... #2

    Yargı nın Ceylin i Pınar Deniz o projede başrolü kaptı! Partneri de Üç Kuruş tan... #3


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