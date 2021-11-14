Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in eski halini görenler şaştı kaldı! İşte estetiksiz hali

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı’da Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz’in geçmiş yıllara ait fotoğrafları gündem oldu. Pınar Deniz’in estetiksiz hallerini gören hayranları ise şaşkına döndü.

Kanal D’nin pazar akşamlarına damgasını vuran iddialı dizisi Yargı’da Avukat Ceylin karakteriyle izleyici karşısına çıkan Pınar Deniz, son dönemin en başarılı kadın oyuncuları arasında yer alıyor.

Vatanım Sensin dizisiyle yıldızı parlayan Pınar Deniz, oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Yargı’daki rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu ile aralarındaki uyumla izleyicileri ekran başına kilitleyen güzel oyuncu, dizi severler tarafından mercek altına alındı.

Özel hayatı merak konusu olan Pınar Deniz'in yıllar önceki fotoğrafları ise görenleri şaşkına çevirdi. Deniz'in estetiksiz halleri, sosyal medyada da gündem oldu.

ESTETİK HARİKASI ÇIKTI

Pınar Deniz, oyunculuğa ilk adımını 2014 yılında ekranlara gelen ve kadrosunda Emre Kınay, Esra Dermancıoğlu ve Murat Dalkılıç'ın yer aldığı ‘’Sil Baştan’’ dizisiyle atmıştı.

Dizide, okulun bakımsız ve içe kapanık kızı Devrim'i canlandıran 27 yaşındaki ünlü oyuncunun o yıllardaki halini görenler şaşıp kaldı.

Güzel oyuncu, sonrasında büyük bir değişim geçirip okulun bütün erkeklerini kendine hayran bırakmıştı.

Murat Dalkılıç'ın ‘’Yani’’ şarkısının klibinde de rol alan Deniz'in kilo verdiği de ortaya çıktı. İşte Yargı’nın güzeller güzeli Avukat Ceylin’i Pınar Deniz’in estetiksiz hali…