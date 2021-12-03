Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Evliliğin eşiğinden dönmüşler...

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'da Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz'in eski aşkı da kendisi gibi oyuncu çıktı. Meğer Pınar Deniz, eski sevgilisiyle evliliğin eşiğinden dönmüş.

"Vatanım Sensin" dizisiyle yıldızı parlayan, "Kırmızı Oda" dizisinde hayat verdiği Nazlı karakteriyle adından söz ettiren Pınar Deniz, şimdilerde Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'da rol alıyor.

Dizide Avukat Ceylin karakteriyle izleyici karşısına çıkan Pınar Deniz, başarılı oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Oyunculuktaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de beğeni toplayan Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündeme geliyor. Güzel oyuncunun özel hayatı da dizi severler tarafından merak ediliyor.

ESKİ AŞKI DA OYUNCU ÇIKTI

Şimdilerde FOX TV'nin iddialı dizisi Evlilik Hakkında Her Şey'de rol alan Yiğit Kirazcı ile aşk yaşayan Pınar Deniz'in eski aşkı da en az kendisi kadar ünlü bir oyuncu.

Pınar Deniz, geçmişte TRT 1 ekranlarında yayınlanan ''Payitaht Abdülhamit'' dizisinde Prens Sabahattin karakteriyle izleyici karşısına çıkan Kaan Turgut ile aşk yaşadı.

EVLİLİĞİN EŞİĞİNDEN DÖNDÜ

İki yıl aşk yaşayan ve birbirlerine olan aşklarını her fırsatta dile getiren Deniz ve Turgut çifti, evlilik için hazırlık yapmaya başlamıştı. Ancak ikilinin aşkı, resmiyete dökülmeden sona erdi.

Pınar Deniz, daha önce eski aşkıyla ilgili, ''İkimiz de dönem dizilerinde oynuyoruz. En büyük zevkimiz tarihi karakterleri incelemek ve okumak. Bu arada Kaan çok romantik biri. Şanslıyım.'' demişti.