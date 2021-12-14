Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in güzelliği ile baş döndüren ablası Huri

Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Pınar Deniz, ablası ile gündeme geldi. Oyuncunun abası Huri Deniz, güzelliği ile sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi, konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri çekti.

Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu ise Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı, uzun bir emeğin sonucu olarak çıktı.

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz ve Hüseyin Avni Danyal gibi usta oyuncuları buluşturan dizi, Pazar günlerine damga vurdu.

Dizinin öne çıkan oyuncularından olan Pınar Deniz, Ceylin karakterine hayat veriyor. Ceylin'i seyirciye sevdiren Deniz, oyunculuğu ile beğeni topladı.

Hem oyuncu hem de güzelliği ile beğeni alan Pınar Deniz, ablası Huri Deniz ile gündeme geldi.

Deniz'in ablasını gören hayranları ve sosyal medya kullanıcıları, birbirlerine olan benzerlikleri karşısında şoke geçirdi.

PINAR DENİZ'İN GÜZELLER GÜZELİ ABLASI HURİ

Pınar Deniz'in kız kardeşi Huri Deniz, güzelliğiyle görenleri büyüledi. Huri Deniz'in, oyuncu kardeşi Pınar Deniz'e benzerliği sosyal medyada olay oldu.

Pınar ve Huri Deniz'in pozlarına ''Siz ikiz misiniz?'', ''Hakikaten çok benziyorlar'' ve ''Güzellik aileden demek ki'' gibi yorumlar yapıldı.

Kusursuz fiziği ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken Huri Deniz'in, Instagram'da 3 binden fazla takipçisi bulunuyor.