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    Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in ilginç totemi! İşe başlar başlamaz bakın ne yapıyormuş...

    Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle beğeni toplayan Pınar Deniz, hakkında bilinmeyenleri anlattı. Deniz'in yeni işe başlarken yaptığı totem ise hayranlarını şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2021 - 17:42
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    Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in ilginç totemi! İşe başlar başlamaz bakın ne yapıyormuş...

    Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Yargı dizisinin başrolünde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal yer alıyor.

    Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkati çeken dizi, Pazar akşamları yeni bölümleriyle ekrana geliyor.

    Dizide Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz, oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiriyor.

    Aşk 101 dizisinde rol alan ve geçtiğimiz sezon Kırmızı Oda'ya konuk oyuncu olarak katılan Deniz, verdiği röportajdai kendisinden bahsetti.

    Oyuncu hakkında bilinmeyenleri anlatırken, işe başladığında bazı totemler yaptığını söyledi.

    Deniz totemlerini anlatırken, röportajını okuyan hayranları ise şaşkınlığını gizleyemedi.

    PINAR DENİZ'İN İLGİNÇ TOTEMİ

    Pazar Postası’na röportaj veren Pınar Deniz; her yeni projeye başlarken yaptığı totemi anlattı. Deniz açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

    “Bilerek yapmıyorum ama her yeni projede yeni bir eve taşınıyorum. Yenilenmeyi seviyorum, beni beslediğini düşünüyorum.

    Totem mi bu bilmiyorum ama sadece karakterle ve işin içinde kalmaya çalışıyorum. Çok az sosyalleşip dış dünyayla bağlantımı minimum seviyeye indiriyorum.”

    Yargı nın Ceylin i Pınar Deniz in ilginç totemi! İşe başlar başlamaz bakın ne yapıyormuş... #1

    Yargı nın Ceylin i Pınar Deniz in ilginç totemi! İşe başlar başlamaz bakın ne yapıyormuş... #2

    Yargı nın Ceylin i Pınar Deniz in ilginç totemi! İşe başlar başlamaz bakın ne yapıyormuş... #3

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