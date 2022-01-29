Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan her şeyi itiraf etti! Gözleri doldu, konuşmakta güçlük çekti

Yargı dizisinde hayat verdiği Eren Komiser rolüyle adından söz ettiren oyuncu Uğur Aslan, Armağan Çağlayan'a bilinmeyenlerini anlattı. Aslan, farkına varılmamış olmanın üzücü olduğunu dile getirdi.

Ekran macerasına 2005 yılında yer aldığı ''Güneş'' dizisiyle başlayan ünlü oyuncu Uğur Aslan; Yer Gök Aşk, Kayıp, Karadayı, Kara Sevda ve Siyah Beyaz Aşk gibi güçlü projelerde boy gösterdi.

Şimdilerde başrollerini Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in paylaştığı Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı ile izleyici karşısına çıkan Uğur Aslan, dizide Eren Komiser karakterine hayat veriyor.

Sergilediği performansla adından söz ettirmeyi başaran Aslan, oyunculuğun yanı sıra müzikle de içli dışlı...

Keman ve ney çalabilen başarılı oyuncu, Armağan Çağlayan'ın YouTube yayınlanan 'Gör Beni' programına konuk oldu.

Uzun yıllardır oyunculuk yapmasına rağmen tanınırlığının yeni yeni artması hakkında konuşan Aslan, bugüne kadar sektörde yaşadığı bazı sıkıntıları şöyle dile getirdi:

''FARKINA VARILMAMIŞ OLMAK ÜZÜCÜ''

''Bunu bir itiraf olarak anlatayım. Çok da küsen, darılan bir yapım yoktur. Ben kendimi oyunculuk mesleğinde hep donatmaya çalıştım. Mesela bir oyuncu, enstrüman çalabilmeli, at binebilmeli, spor anlamında aktif olabilmeli. Ben ney de üflüyorum, keman da çalıyorum, geleneksel savaş sanatlarıyla da ilgileniyorum. Ortaya koyduğunuz çaba, sonuç bulsun istiyorsunuz haklı olarak. Ama sektörün yaptığı ısrar, sizin kenarda bekletilmenize sebep oluyor. Farkına varılmamış olmak ve sahip olduğun değerlerin yok sayılması üzücü...''





'ŞARKILAR BİZİ SÖYLER' İTİRAFI

'Şarkılar Bizi Söyler' programında sergilediği sahne performansıyla büyük ses getiren Uğur Aslan, yıllardır çabaladığı halde bir televizyon programında keşfedildiğini belirterek, ''Popüler bir içeriğin içinde kendime bir alan buldum ama orada yaptığım her şey, biriktirdiğimin bir sonucuydu. Ama izleyici, 'Bir dakika ya! Adam şarkı söyleyebiliyor, oyunculuğu da iyi' diyor ve gün sonunda, sana hakkını teslim ediyor. Bunu 50 yaşında yapıyor ama çok da önemli değil. Keşke o çaba ve gayreti gösteren insanlar, çok daha çabuk karşılık bulabilse.'' ifadelerini kullandı.

GÜMÜŞ DİZİSİ HAKKINDA KONUŞTU

Uğur Aslan, Ankara Üniversitesi'nde Tiyatro bölümünü bitirdikten sonra başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Songül Öden'in paylaştığı Gümüş dizisiyle ekran macerasına başladı.

Gümüş dizisinin senaryosunu, eşi Sema Ergenekon'un henüz öğrencilik yıllarında yazdığını anlatan Aslan, ''Sema, 'Bunu yazıyoruz ama herhangi bir kanal kabul eder mi acaba?' demişti. Ben de 'Sen yaz bakalım. Belki The Washington Post'a haber olur' demiştim ve gerçekten de haber olmuştu. Çünkü, Gümüş dizisi yurt dışına satılan ilk Türk dizisiydi.'' ifadelerini kullandı.

''SENARİSTİN KOCASI OLDUĞUM İÇİN...''

Şimdilerde rol aldığı Yargı dizisi hakkında da konuşan Aslan, ''Sette senaristin kocası olduğum için dedikodu yapamıyorlar.'' diyerek gülme krizine girdi.

Aslan, sözlerinin devamında, ''Oyuncular, sette senariste laf geçirmeyi çok severler. Geçen gün, Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz ve yönetmenimiz Ali Bilgin, senaryo hakkında bir şey konuşuyorlardı. Ben de kafam dalgın bir şekilde yanlarında duruyordum. Ali Bilgin döndü ve 'Ya şimdi senin yanında da bunları konuşuyoruz ama...' dedi. Ben de 'Merak etme, ben çok iyi sır tutarım' dedim.'' ifadelerine yer verdi.

SÖZLERİNE DEVAM ETMEKTE ZORLANDI

Çocukluğuna dair bilinmeyenlerini anlatan Uğur Aslan, Hatay'da Amik Ovası'nda bulunan bir çiftlikte büyüdüğünü ve babasının çiftlik çalışanı olduğunu söyledi.

Uzun yıllar yatılı bir okulda kaldığını anlatan Aslan, konu babasına geldiğinde duygulandı. Aslan, ''Babam okumamı çok istiyordu ancak ovada okul yoktu. Böyle olunca birbirimize hasret faturası kesmek zorunda kaldık. 7 yaşımdan 15 yaşıma kadar yatılı okulda okudum. Babacığım ve anacığımla hep böyle bir hasret yolculuğu yapmak zorunda kaldık.'' ifadelerini kullandı.

Anne ve babasının çok iyi insanlar olduklarını ve şu anda hayatta olmadıklarını belirten ünlü oyuncu, yalnızca ''baba'' kelimesiyle bile hüzünlendiğini söyleyerek, sözlerine devam etmekte zorlandığını belirtti.

3 ÇOCUK BABASI

22 yıldır senarist Sema Ergenekon ile evli olan Uğur Aslan, aynı zamanda 3 çocuk babası...