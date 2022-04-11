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    • Yargı'nın Eren Komiser'inin 22 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşine bakın! Güzelliğiyle parmak ısırtıyor

    Yargı'nın Eren Komiser'inin 22 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşine bakın! Güzelliğiyle parmak ısırtıyor

    Yargı'da Komiser Eren karakterine hayat veren Uğur Aslan, sosyal medya hesabından eşi ve çocuklarıyla çekildiği karelerini paylaştı. Oyunculuğuyla beğeni toplayan Aslan'ın eşi, güzelliğiyle mest etti.
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2022 - 17:34
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    Yargı'nın Eren Komiser'inin 22 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşine bakın! Güzelliğiyle parmak ısırtıyor

    Ünlü oyuncu Uğur Aslan,1972 yılında Hatay'da dokuz çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak dünyaya geldi.

    Uzun yıllar yatılı okuyan Uğur Aslan, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin Tiyatro bölümüne bağlı oyunculuk ana sanat dalından mezun oldu.

    Oyunculuğa 2005 yılında yayınlanan Kale İçi dizisiyle başlayan Aslan; Yer Gök Aşk, Kayıp, Karadayı, Kara Sevda ve Siyah Beyaz Aşk gibi güçlü projelerde boy gösterdi.

    Müzikle de içli dışlı olan, keman ve ney çalabilen ünlü oyuncu, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor.

    Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'i buluşturan dizide Komiser Eren karakterine hayat veren başarılı oyuncu, sergilediği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor.

    22 yıldır senarist Sema Ergenekon ile evli olan ve bu evliliğinden üç çocuğu bulunan oyuncu, ailesiyle çekildiği kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

    Eşini paylaştı

    Sosyal medyayı aktif kullanan Uğur Arslan, son olarak Instagram hesabından eşi Sema Ergenekon ve çocuklarıyla olan bir fotoğrafını paylaştı.

    Aslan'ın ''Bin şükür'' notunu düştüğü paylaşım, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

    Yargı nın Eren Komiser inin 22 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşine bakın! Güzelliğiyle parmak ısırtıyor #1

    Yargı nın Eren Komiser inin 22 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşine bakın! Güzelliğiyle parmak ısırtıyor #2

    Yargı nın Eren Komiser inin 22 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşine bakın! Güzelliğiyle parmak ısırtıyor #3


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